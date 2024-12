Mediaset fa rimuovere il nostro video in cui replicavamo punto per punto allo stampalato servizio in cui si parlava di un viaggio in elettrico Milano-Caserta. Con ben 8 ricariche per 768 km. La nostra nuova replica: articolo + VIDEO .

Mediaset fa rimuovere la replica a “Dritto e rovescio”

Non ci era mai capitato, con oltre 920 filmati messi on-line dal 2018 a oggi, che un nostro video venisse rimosso da YouTube. È successo con la replica a un servizio andato in onda lunedì nel programma “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio. Anche nel nostro articolo on-line il video è stato oscurato con la scritta: “Video non disponibile“, adducendo motivazioni legati al copyright. Paolo Mariano, l’autore, aveva raggiunto telefonicamente Lorenzo Caroselli, il giornalista di Mediaset che aveva realizzato il servizio. Raccogliendo informazioni interessanti sui motivi di un viaggio così lungo e sofferto. Come il fatto che Caroselli è uscito a ricaricare fuori autostrada, quando nelle stazioni di servizio in A1 ci sono le rapidissime Free to X. Che la sosta avveniva quando la batteria era al 50% e quindi con bisogno di ripetuti rabbocchi. E che in un’occasione la ricarica è avvenuta addirittura in alternata, con tempi biblici.

Che cosa si diceva nel filmato cancellato da YouTube e dal sito

Ora abbiamo realizzato un nuovo video (sopra) per spiegare che cosa è successo ai tanti che ci hanno scritto, avendo visto il filmato originale sparire dal nostro YouTube. C’è addirittura chi intende mobilitarsi per protestare davanti alla sede di Mediaset a Cologno Monzese. A noi preme solo precisare che servizi televisivi come questo danno un’idea distorta delle potenzialità dell’auto elettrica. Un viaggio del genere, con un minimo di programmazione, si può fare tranquillamente in 8 ore, invece delle 15 sbandierate nel servizio. Le soste potevano essere ridotte alla metà e, utilizzando auto elettrica di altra marca (Tesla Model 3 LR) limitate addirittura ad una, partendo con la batteria piena. Purtroppo sulle reti Mediaset servizi come questi si ripetono spesso, nella stessa trasmissione di Del Debbio o in quella di Nicola Porro. I lettori continuano a segnalarcelo sgomenti. E noi continueremo a replicare punto per punto, video oscurato o no.

