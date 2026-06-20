Meccanico di fiducia anche per software e batterie: è giusto?

Risposta.

Ne pensiamo tutto il bene possibile, a patto ovviamente che il meccanico in questionedi effettuare questi interventi. Purtroppo abbiamo riferito più volte dichiesti dalle reti ufficiali anche per la normale manutenzione in garanzia. Tra i tanti citiamo icon una citycar come laChe cosa accadrà dunque dalcon il nuovo Regolamento? Accadrà che le officine indipendendenti potranno entrare in un terreno che finora era stato loro precluso. Con accesso gratuito agli stessi codici di errore e alle informazioni di riparazione della rete ufficiale. Con il risultato di poter riparare o calibrare gli Adas e analizzare e riparareAprendo una concorrenza che, da fatto, indurrà le officine più qualificate a investire sull’aggiornamento dei dipendenti e sulla diagnostica disponibile. Peraltro ricordiamo che al momento non tutte le concessionarie sono in grado di intervenire sulle auto elettriche. E spesso l’assistenza è stata concentrata solo pressoRepubblica ipotizza poi che tutto questo si possa tradurre anche in un minor costo per le polizze assicurative per le elettriche. Che dire? Speriamo, anche se già oggi i premi sono competivi.