Meccanico di fiducia anche per software e batterie: è giusto?

Meccanico di fiducia anche per il software e le batterie delle auto : è giusta l’apertura voluta dalla UE? È la domanda di Eugenio, un nostro fedele lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Meccanico di fiducia abilitato a intervenire dalla UE
“Cari amici di Vaielettrico.it, leggo oggi nella Sezione Motori di Repubblica.it di novità legislative dalla UE che mi paiono importanti. Ovvero: l’auto resta in garanzia anche se vai dal meccanico di fiducia per il software. Voi che cosa ne pensate? Grazie e continuate così!”. Eugenio Davolio
Giusto così, a patto che sia qualificato…
Risposta. Ne pensiamo tutto il bene possibile, a patto ovviamente che il meccanico in questione sia in grado di effettuare questi interventi. Purtroppo abbiamo riferito più volte di costi abnormi chiesti dalle reti ufficiali anche per la normale manutenzione in garanzia. Tra i tanti citiamo i 618 euro di preventivo per un tagliando con una citycar come la Renault Zoe. Che cosa accadrà dunque dal 23 giugno con il nuovo Regolamento? Accadrà che le officine indipendendenti potranno entrare in un terreno che finora era stato loro precluso. Con accesso gratuito agli stessi codici di errore e alle informazioni di riparazione della rete ufficiale. Con il risultato di poter riparare o calibrare gli Adas e analizzare e riparare lo stato della batteria di trazione. Aprendo una concorrenza che, da fatto, indurrà le officine più qualificate a investire sull’aggiornamento dei dipendenti e sulla diagnostica disponibile. Peraltro ricordiamo che al momento non tutte le concessionarie sono in grado di intervenire sulle auto elettriche. E spesso l’assistenza è stata concentrata solo presso i dealer maggiori. Repubblica ipotizza poi che tutto questo si possa tradurre anche in un minor costo per le polizze assicurative per le elettriche. Che dire? Speriamo, anche se già oggi i premi sono competivi.
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