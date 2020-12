Mean Green Majoris: tagliaerba elettrico per giardinieri

I tagliaerba elettrici stanno dominando il mercato del giardinaggio casalingo, ma sono macchine adeguate in potenza ed autonomia ai giardinieri professionisti e alla cura del verde dei parchi? Ci sono novità interessanti. Vediamo il Mean Green Majoris.

Un trattorino nato in America e distribuito in Francia e Italia

Mean Green Majoris è un trattorino che vede la collaborazione di tre aziende. A iniziare dagli ingegneri di formazione aeronautica della statunitense Mean Green Mowers – l’azienda dal 2008 sforna numerosi modelli di macchine per la cura del verde completamente elettrici – poi i francesi della MGE e il rivenditore Bruni Stefano che commercializza il prodotto in Italia.

Mean Green Majoris con tre batterie si avvicina alle otto ore di autonomia

La sinergia tra queste tre imprese ha portato in Italia il Mean Green Majoris che nella versione con tre batterie supera le sette ore di autonomia di lavoro continuo, senza soste. Interessante perché è possibile coprire un turno di lavoro e impiegare la macchina su grandi estensioni e per tagliare l’erba alta come si vede nel video qui sotto.

Per quanto riguarda la potenza dei due motori elettrici sono da 9.4 kW equivalenti a 36 CV, la velocità massima è di 16 km/h, più altri tre motori elettrici connessi ad ogni lama. Le batterie agli ioni di litio sono delle LEM48140 che nel modello CXR 133 offrono un’autonomia da sette ore e mezza mentre nel CXR 152 si ferma a sette. In questo caso le batterie sono tre, si può scegliere una composizione con solo due e l’autonomia scende a cinque e a quattro ore e mezza. Il tempo di ricarica è di 12 ore nel sistema a tre è di otto con due batterie. Quanto durano? Si parla di 1200 cicli di ricarica equivalenti a circa 10 anni di utilizzo intensivo.

Tettuccio parasole fotovoltaico

Un’altra componente interessante è il piatto di taglio da 84 a 152 centimetri e soprattutto il peso: la struttura in alluminio permette di restare a 480 chili con le batterie, senza si scende a 325. Una macchina gemella con motore termico può arrivare a 900/1000 chili di peso. Una differenza rilevante che incide anche nella gestione del trasporto del mezzo. Il tettuccio parasole può essere anche fotovoltaico per la generazione di energia rinnovabile.

—–Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube——