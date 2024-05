È McLaren la mountain bike elettrica più potente al mondo

La mountain bike elettrica più potente al mondo è una McLaren. Motore da 600 W e 161 Nm di coppia con 852 watt di potenza di picco. La hypercar delle eMtb esiste anche nella variante “italiana”

Il design di una fuoriserie incontra la bici elettrica ad alte prestazioni. Con queste parole McLaren presenta la sua nuova gamma di eMtb. Si tratta di due modelli in due varianti Extreme e Sport. Un marchio automobilistico di prestigio che si cimenta nel settore delle biciclette non è idea nuova in sé. Negli ultimi anni abbiamo visto biciclette realizzate da (o con) marchi come Aston Martin, Lamborghini e Porsche. La stessa McLaren ha già collaborato con Specialized per produrre non una ma due bici da strada muscolari. Qui però siamo di fronte alla mountain bike elettrica “più potente al mondo” e corre l’obbligo di approfondire.

Mountain bike McLaren due per due

Innanzitutto la nuova linea di eMtb della casa automobilistica di Woking è composta da due modelli principali: la full-suspension Extreme e la hardtail Sport. Le quali sono a loro volta disponibili nelle varianti da 600 e 250 watt. Progettate dagli ingegneri della McLaren, tutte e quattro le bici sono dotate di telai interamente in fibra di carbonio insieme a uno schermo di controllo “la cui grafica imita quella dei display del conducente delle auto”. Lo schermo è integrato in un manubrio in carbonio monoblocco privo di saldature.

Andando a spulciare sul sito McLaren vediamo che sono disponibili per l’Italia soltanto le due versioni 250 al costo rispettivamente di 11.150 euro per la Extreme e 8.400 euro per la versione Sport. Entrambe sono prodotte in tre taglie e una sola colorazione. Per quanto possiamo ricostruire le versioni extra strong dovrebbero costare circa 1000 euro in più. Infatti la Extreme 600 costa 11.950 dollari (considerata la mountain bike elettrica da trail più potente al mondo). Il suo motore centrale da 600 W eroga 161 Nm di coppia e 852 watt di potenza di picco, insieme a una velocità massima assistita elettrica di 32 km/h. Come gli altri modelli, offre quattro modalità di assistenza elettrica: Off, Eco, Trail, Sport e Race.

Motore della eMtb McLaren

L’alimentazione è fornita da una batteria al litio da 48 V/14,5 Ah/720 Wh integrata nel tubo obliquo. McLaren non ha fornito notizie sulla ricarica e sui tempi che occorrono. La bici viene fornita di serie con una trasmissione con cambio elettronico SRAM XX Eagle AXS a 12 velocità; una forcella RockShox Lyrik Rush RC con 160 mm di escursione. Ammortizzatore posteriore RockShox RS Deluxe Select+ con 145 mm di escursione. Freni a disco idraulici SRAM G2 RE a 4 pistoncini. Oltre a ruote personalizzate con cerchi in carbonio (una da 29 pollici nella parte anteriore e una da 27,5 pollici nella parte posteriore) rivestite con pneumatici Pirelli Scorpion Enduro.

Per quanto riguarda la dotazione al manubrio la mountain bike McLaren dispone di un faro integrato da 1.550 lumen, forse un po’ troppo pesante nel complesso visivo e fisico. A tal proposito è piuttosto strano che non sia stato comunicato il peso totale delle eMtb. Insieme alla mancanza di sospensione posteriore della Sport 600 da 8.950 dollari, alcune delle altre caratteristiche che la distinguono dall’Extreme 600 includono una trasmissione SRAM GX Eagle a 12 velocità con cambio meccanico e una forcella RockShox Pike Rush RC con 140 mm di escursione.

I modelli Extreme 250 e Sport 250 hanno specifiche quasi identiche ai loro fratelli più potenti, con l’ovvia differenza che sono i loro motori da 250 watt meno potenti ma più efficienti dal punto di vista energetico. Sappiamo che il motore fornisce una potenza di 31,7 W per kg e una coppia massima di 121 Nm. Tutte e quattro le moto sono ora disponibili in “numero limitato” tramite il sito web della McLaren.

