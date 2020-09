McLaren con Ferrari: l’elettrico non fa per le supercar. Almeno per ora. Lo ha detto il numero uno della marca inglese, Mike Flewitt in un’intervista a CNBC.

McLaren con Ferrari, contro tutto e tutti

Il tema dell’elettrico nelle supercar resta controverso. C’è chi dice no, come la Ferrari appunto. Ma c’è anche chi ci crede tantissimo, come una firma storicamente vicina al Cavallino come Pinifinarina. O come l’enfant prodige dell’automotive, il croato Mate Rimac, in procinto di comprarsi la mitica Bugatti (qui l’articolo). E poi c’è il caso della Porsche, che non fa esattamente supercar, ma sta comunque vendendo molto bene la sua prima elettrica, la Taycan, un bel giocattolino (clicca qui). Ora prende posizione l’amministratore delegato di McLaren Automotive, spiegando che la tecnologia dei veicoli elettrici non è ancora pronta per le supercar. Ma potrebbe essere introdotta gradualmente nei prossimi 10 anni. “Pensiamo che passeremo al veicolo elettrico completo, diciamo, nella seconda metà di questo decennio”, ha detto Flewitt a CNBC al lancio della nuova McLaren 765LT. “L’EV completo può funzionare bene nelle auto per pendolari e in alcuni segmenti automobilistici. Ma non funziona proprio nel segmento delle supercar”.

L’ad Flewitt: “L’elettrico? Va bene per i pendolari…”

Flewitt si è detto di essere consapevole del fatto che ci sono clienti che, soprattutto dopo il Covid-19, si aspettano una conversione ecologica del mondo dell’auto. Ma ha invitato a non farsi facili illusioni. Anche perché tutti i produttori vengono da mesi molto difficili, a causa proprio del lockdown. E gli investimenti necessari alla conversione all’elettrico potrebbero assestare un colpo mortale a bilanci già provati.

Per ora la McLaren insiste sulla strada dell’ibrido: “L’ibridazione offre un’ottima soluzione”, ha affermato. “Riduciamo le nostre emissioni di CO2 in modo molto significativo”. E una propulsione solo-elettrica, a suo dire, non può ancora garantire la stessa esperienza di guida un motore a combustione interna. “Meglio mantenere un motore ‘caldo’ in combinazione con il sistema elettrico per garantire le prestazioni che caratterizzano l’auto”, ha detto. Prima di passare all’elettrico completo, secondo Flewitt, la McLaren ha bisogno di verificare ci siano una vera domanda da parte dei clienti, l’infrastruttura per supportarla e la tecnologia per consentirla. McLaren con Ferrari contro tutti, dunque.