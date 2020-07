MCKinsey promuove le elettriche cinesi: ” Meglio delle europee”

Nuovi crack fra i piccoli costruttori di auto elettriche cinesi. Ma uno studio di McKinsey promuove i modelli Bev prodotti dal colosso asiatico e ritiene che siano migliori di quelli dei concorrenti europei. Perciò la crisi “sarà passeggera”.

Ma Byton chiude bottega per sei mesi

Un’altra startup cinese, nata con ambizioni globali nei veicoli elettrici, sembra alle strette. E’ Byton che dal primo luglio ha sospeso l’attività per un periodo di sei mesi. C’entra con la crisi da Coronavirus, ma non solo con quella. Lo dimosrtrano anche le travagliate vicende di Faraday Future e la caduta di vendite di gran parte delle case auto cinesi nate elettriche al venire meno dei generosissimi incentivi statali (leggi). Nio insegna.

L’auto elettrica cinese è in declino? E’ stata solo un fuoco di paglia alimentato dai sussidi pubblici?

Elettriche cinesi in declino? “No, crisi passeggera”

Un accurato studio della McKinsey, principale società di consulenza strategica internazionale, giunge a conclusioni opposte. E cioè che la crisi sarà solo temporanea. La domanda si riprenderà anche in mancanza di incentivi. Il rapporto qualità prezzo delle principali auto elettriche cinesi è di gran lunga superiore rispetto a quello dei modelli europei e americani. Tanto che, conclude McKinseiy, i principali competitor internazionali dovranno darsi molto daffare per colmare il gap con i rivali asiatici, altrimenti rischieranno di essere spazzati via.

Sette case su dieci sono vincenti

McKinsey ha analizzato dieci fra le auto elettriche cinesi più vendute e il modello di business delle case che le producono per valutarne le prospettive commerciali ed economiche. Ed è giunta alla conclusione che 7 su 10 sono “vincenti”. Entro due anni, infatti, otterranno profitti contando su costi fissi bassi e grandi volumi di produzione. Viceversa tre aziende hanno costi fissi troppo elevati per raggiungere il pareggio. In genere sono i costruttori più grandi ad essere meglio posizionati. Sono quelli che hanno optato per un percorso rapido di conversione all’elettrico di progetti già esistenti. Hanno investito poco, hanno mantenuto più fornitori locali possibile e una componentistica già esistente, hanno puntato sulla velocità per arrivare tra i primi sul mercato. Le start up, non potendo contare su questa rendita di posizione, hanno cercato invece l’innovazione e uno sviluppo soprattutto interno. Incontrando però molte più difficoltà.

Prestazioni-prezzo: Cina batte Europa

McKinsey ha anche chiesto ai potenziali clienti cosa cercassero nell’acquisto. Per la stragrande maggioranza conta l’affidabilità del marchio, le prestazioni, la qualità, l’autonomia e i costi operativi. Ma nella combinazione di prestazioni e costi praticamente tutte le auto di produzione cinese battono largamente quelle dei concorrenti internazionali. Per esempio assicurano autonomie nell’ordine dei 500 km, a prezzi che oscillano fra 25mila e 40 mila euro. I modelli internazionali, a parità di costo, non superano i 300 km di autonomia.

Byton la ha sbagliate proprio tutte

Byton sembra rppresentare proprio l’esempio dell’azienda con i problemi elencato da McKinsey. Fondata nel 2017, aveva in catalogo un modello di Suv sulla carta molto promettente (l’M-Byte) ma per svilupparlo ha dovuto ricorrere a sussidiarie in California e in Germania. Nonostante migliaia di di preordini, non era ancora riuscita ad avviare la produzione su scala industriale. Aveva presentato il concept della una berlina K-Byte che però non è riuscita a realizzare. Aveva provato a trovare investitori e partner, ma tutto si è limitato ad un breve accordo con il colosso statale FAW Group. Ora ha staccato la spina per sei mesi. Ma è improbabile che nel frattempo riesca a trovare le risorse per uscire dal lungo black out.