Maxus incontra Olmedo per sviluppare van speciali in Italia













Maxus, marchio del colosso cinese SAIC dedicato ai veicoli commerciali leggeri, e Olmedo, azienda italiana di riferimento per gli allestimenti di mezzi speciali, si alleano per dar vita ad una prima flotta di 40 van Deliver 7 destinati a trasformazioni professionali. I mezzi saranno allestiti negli stabilimenti torinesi di Olmedo e messi su strada entro l’inizio dell’estate.

L’accordo tra le due aziende punta a rafforzare il segmento B2B della mobilità specializzata, dai mezzi per il trasporto disabili alle ambulanze, fino ai veicoli per il trasporto collettivo e le flotte aziendali.

I Deliver 7 in missione…speciale

La prima fornitura riguarda 40 unità del Maxus Deliver 7, veicolo commerciale che introduce la nuova generazione di furgoni leggeri del brand cinese, pensata per utilizzi professionali e per adattarsi a diversi tipi di missione. Il mezzo spicca per capacità di carico (volume massimo di 9,2 metri cubi) ma anche per comfort e sicurezza, garantita dalle 5 Stelle Euro NCAP. In gamma è prevista anche una versione 100% elettrica (eDeliver 7).

La flotta di Deliver 7 verrà ora personalizzata nelle officine Olmedo di Torino, dove il modello sarà “trasformato” secondo le esigenze dei clienti finali.

Maxus, partnership italiana per sfondare in Europa?

L’operazione arriva in una fase di evoluzione del settore dei commerciali leggeri, dove sostenibilità, digitalizzazione e specializzazione stanno cambiando domanda e offerta. In questo scenario, la presenza di partner capaci di personalizzare rapidamente i mezzi può fare la differenza.

Resta da capire come si svilupperà la gamma Maxus nel mercato europeo nei prossimi mesi. Il brand è approdato in Italia solo a gennaio, integrato nella piattaforma SAIC Motor Italy, ma la collaborazione con un player italiano consolidato come Olmedo rappresenta un segnale concreto di radicamento industriale e commerciale.