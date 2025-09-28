Maxi ricarica Plenitude a Roma: la società del gruppo Eni ha aperto in via della Tenuta del Cavaliere, vicino al CAR, il Centro Agroalimentare della capitale.
Maxi ricarica Plenitude: 31 nuovi punti vicino al CAR
A darne notizia su Linkedin è stato Cristiano Cinti, head of development della società: “Abbiamo attivato 31 nuovi punti di ricarica On The Road in una delle aree più strategiche per la logistica e la distribuzione agroalimentare della Capitale: Via della Tenuta del Cavaliere, 1 – Roma. Le nuove installazioni includono:
🔋 3x AlpitronicHYC300-2 da 150 kW
🔋 9x AlpitronicHYC50 da 55 kW
🔋 2x EnstoEVF200 da 22 kW”.
🔋 3x AlpitronicHYC300-2 da 150 kW
🔋 9x AlpitronicHYC50 da 55 kW
🔋 2x EnstoEVF200 da 22 kW”.
La zona della capitale è, dopo quella di Milano, la più infrastrutturata di stazioni di ricarica. Già a fine giugno erano 67.561 i punti di ricarica censiti da Motus-e in tutta Italia. I due centri maggiori si confermano ovviamente leader, con stazioni di taglia e potenza sempre maggiori.
- L’incentivo o l’usato: che cosa conviene? Guarda il VIDEO