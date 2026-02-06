Maxi perdita Stellantis, con l’elettrico sul banco degli imputati

Maxi perdita Stellantis nel 2025: oltre 22 miliardi. Il n.1 Antonio Filosa parla di “sovrastima del ritmo della transizione energetica”. Troppa fretta nell’investire sull’elettrico, insomma.

I dati di Stellantis per il 2025 hanno creato un vero e proprio choc in Borsa. Alle 12 a Milano il titolo perdeva quasi un quarto del suo valore, il 23,68%, a 6,233 euro. Ci si aspettava un bilancio in negativo, ma non di queste dimensioni. Che cosa è successo? Il n.1 Antonio Filosa (FOTO SOPRA) ha parlato chiaramente di un netto cambio di strategia rispetto al predecessore, Carlos Tavares. Accusandolo, pur senza mai nominarlo, di avere creduto troppo nell’elettrico, settore nel quale Stellantis sta tirando il freno. “La reimpostazione che abbiamo annunciato oggi si inquadra nel decisivo percorso avviato nel 2025, per tornare, ancora una volta, a porre i clienti e le loro preferenze come punto di riferimento di ogni nostra decisione”, ha detto Filosa.”Gli oneri annunciati oggi riflettono in larga parte il costo derivante da una sovrastima del ritmo della transizione energetica. Che ci ha allontanato dalle esigenze, dalle possibilità e dai desideri reali di molti acquirenti di autovetture. Riflettono inoltre l’impatto delle criticitaà pregresse, che il nostro nuovo team sta progressivamente gestendo”.

Si punta sempre più sull’ibrido, con una revisione della gamma

Nel 2025 Stellantis ha lanciato dieci nuovi modelli, ampliando le scelte sulle motorizzazioni. E cancellando auto che non garantiscono volumi sufficienti per la redditività. Incluso il Ram 1500 elettrico, precedentemente pianificato. Parlando di “necessità di allinearsi con la domanda dei clienti con le modifiche al quadro normativo statunitense“, cambiato con l’avvento di Donald Trump. Il colpo di freno impresso da Filosa allo sviluppo del gruppo nell’elettrico si vede anche dalla classifica delle EV più vendute in Europa (qui a destra). Stellantis è stata a lungo ai primi posti in questa graduatoria, con diversi modelli. Nella Top 20 ora c’è un solo modello del Gruppo, la Citroen e-C3 in 18° posizione. Nella stessa graduartoria figurano ben 8 modelli del gruppo Volkswagen, l’altro mega-gruppo europeo.

