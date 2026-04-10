Maxi hub per camion elettrici: 76 colonnine e 9 MW nel cuore della logistica USA













Un’infrastruttura da 76 punti di ricarica e 9 MW di potenza per camion elettrici è entrata in funzione a San Bernardino, in California, uno degli snodi logistici più importanti degli Stati Uniti. Il progetto, sviluppato da EV Realty, punta a supportare oltre 200 mezzi pesanti al giorno.

Il nuovo hub energetico si trova in una posizione strategica, vicino al polo intermodale di San Bernardino e alle arterie autostradali che collegano i porti di Los Angeles e Long Beach. Un’area dove operano migliaia di camion ogni giorno e che rappresenta un banco di prova ideale per la decarbonizzazione del trasporto pesante.

Ricarica ad alta potenza per il trasporto pesante

L’infrastruttura sviluppata da EV Realty è pensata per gestire flussi intensivi: ben 76 punti di ricarica con una capacità complessiva di 9 MW. Il sito supporta sia lo standard CCS attuale sia il futuro Megawatt Charging System (MCS), fondamentale per i camion a lunga percorrenza.

Le tecnologie utilizzate includono sistemi di ricarica Kempower fino a 500 kW (CCS) e potenze fino a 1,2 MW per il nuovo standard MCS. Inoltre il software di Synop provvede a una gestione intelligente dell’energia, oltre alle prenotazioni, alla reportistica e ai dati della flotta, come costi, autonomia ed efficienza.

Un modello condiviso, per abbattere i costi

Uno degli aspetti più innovativi è il modello “shared infrastructure”: invece di costruire depositi privati, le aziende possono accedere a una rete condivisa di ricarica. Questo approccio, per EV Realty, dovrebbe consentire loro di ridurre i costi iniziali di investimento, velocizzare l’adozione dell’elettrico e semplificare la gestione operativa.

Tra i primi clienti figurano importanti aziende di logistica e trasporti statunitensi come J.B. Hunt Transport, Gate City Beverage e Nevoya.

Logistica: la svolta degli hub energetici

La scelta della location non è casuale: l’Inland Empire californiano è uno dei principali hub logistici degli USA, con oltre 60 milioni di metri quadrati di magazzini e circa 17.000 camion operativi.

Qui le merci provenienti dai porti vengono smistate e inviate in tutto il Paese. Integrare la ricarica elettrica direttamente in questo ecosistema significa evitare deviazioni e tempi morti, uno dei principali ostacoli all’elettrificazione del trasporto pesante.

Il sito è solo il primo passo dell’espansione di EV Realty, che ha recentemente raccolto nuovi capitali per sviluppare ulteriori infrastrutture. Il vero nodo, semmai, sarà la velocità di implementazione: per sostenere la crescita dei camion elettrici nel Paese, infatti, servono molti più hub. E distribuiti nei punti giusti.

Il progetto Electric Plaza in Italia

Il progetto di San Bernardino rappresenta un modello interessante anche per il mercato europeo.

In Italia OneWedge ha appena lanciato un progetto simile, Electric Plaza 2026. Si tratta dello sviluppo di 15 mega impianti di ricarica, in altrettanti poli logistici italiani, riservati alle flotte di furgoni per il trasporto a breve e medio raggio. Il tutto a prezzi fissi garantiti per le aziende aderenti. I primi sei hub sorgeranno entro l’anno.

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