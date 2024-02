Maxi finanziamento ad ACC per tre gigafactory di batterie (anche Termoli)

Maxi finanziamento bancario ad Automotive Cells Company (ACC, formata da Stellantis, Mercedes e TotalEnergie) per tre gigafactory e quattro linee di produzione di celle per batterie. Due linee riguardano il futuro stabilimento italliano di Termoli, una quello tedesco di Kaiserslautern e una il raddoppio di Billy-Berclau, nel nord della Francia.

Investimento da oltre 7 miliardi, 4,4 con il maxi finanziamento bancario

Il finanziamento bancario ammonta a 4,4 miliardi di euro ed è una grossa fetta dell’investimento totale stimato in oltre 7 miliardi. All’operazione di raccolta, una delle più grandi nella storia dell’ automotive europeo, hanno partecipato: l’istituto di credito francese BNP Paribas in qualità di consulente finanziario esclusivo di ACC, e un consorzio di sette sottoscrittori. Si tratta della stessa BNP Paribas, di Deutsche Bank, ING, Intesa Sanpaolo, della banca pubblica francese Bpifrance, l’assicuratore Euler Hermes e l’assicuratore italiano per le esportazioni SACE.

Questo finanziamento, che si aggiunge alle sovvenzioni pubbliche già concesse o impegnate, sarà integrato da nuove iniezioni di liquidità da parte dei tre azionisti di ACC. Ma l’ importo non è stato ancora specificato.

L’AD Vincent: “C’è grande fiducia nel nostro progetto di gigafactory”

«Questo accordo con le banche riflette l’altissimo livello di fiducia di questi finanziatori nel progetto ACC», ha dichiarato alla Reuters Yann Vincent, amministratore delegato di ACC. E Lynn NG, responsabile globale del team Sustainable Value Chains di ING, ha aggiunto: «Questo tipo di progetti rappresentano un importante esempio del tipo di tecnologie in cui il mondo deve investire per accelerare la transizione energetica. Siamo orgogliosi di essere riusciti a strutturare la soluzione finanziaria per questo progetto». ING ha coordinato le tre agenzie europee di finanziamento all’export coinvolte nella transazione.

A fine di questa operazione Stellantis deterrà una partecipazione del 45% in ACC, Mercedes-Benz il 30% e Saft, di proprietà di TotalEnergies il 25%.