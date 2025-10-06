Maxi-compenso Tesla ad Elon Musk: i Fondi si ribellano







Un gruppo di investitori istituzionali ha invitato gli azionisti di Tesla a respingere il nuovo pacchetto retributivo da 1.000 miliardi di dollari destinato a Elon Musk e a votare per la sostituzione dei membri del CdA in scadenza. Secondo la lettera inviata agli azionisti, la governance di Tesla sarebbe “troppo legata” al suo CEO, con rischi crescenti per il valore di lungo periodo dell’azienda.

Il consiglio di amministrazione di Tesla ha recentemente annunciato una proposta per un pacchetto retributivo incredibilmente elevato per il suo CEO part-time, Elon Musk. Il pacchetto varrebbe fino a 1.000 miliardi di dollari in azioni, a condizione che vengano soddisfatti diversi parametri di performance, legati a un significativo aumento di valore delle azioni dell’azienda.

Sarebbe il più grande pacchetto retributivo mai assegnato a un CEO nella storia, di diversi ordini di grandezza.

La proposta del board – che assegna a Musk un compenso potenziale mai visto nella storia del capitalismo – non è però piaciuta al gruppo di investitori, perchè legata a obiettivi di performance considerati “vaghi e poco impegnativi”.

L’attacco: “A rischio l’indipendenza del board”

La lettera di opposizione è firmata da un gruppo di investitori che include SOC Investment Group, Friends Fiduciary Corporation, SHARE e i tesorieri di diversi Stati USA, oltre al Controller della città di New York e al fondo svedese Afa Försäkring. Tutti soggetti che gestiscono patrimoni previdenziali di lungo periodo e chiedono quindi stabilità e trasparenza nella gestione aziendale.

Gli investitori accusano il board di Tesla di essere “condizionato” da Musk: due membri del Consiglio sono ex dirigenti Tesla, quattro sono amici o familiari del CEO, e diversi siedono nel consiglio da oltre dieci anni. Anche la presidente Robyn Denholm è nel mirino per compensi considerati sproporzionati: quasi 200 volte superiori alla media dei direttori S&P 500.

Performance in calo e distrazioni del CEO

Nel documento si sottolinea come Tesla abbia visto vendite e profitti in diminuzione negli ultimi due anni, mentre i concorrenti globali hanno lanciato una nuova ondata di veicoli elettrici. Musk, accusano i firmatari, sarebbe troppo concentrato sulle sue altre società private – come X (ex Twitter) o SpaceX – a scapito della casa automobilistica.

Il maxi-bonus proposto prevede che Musk resti CEO per due anni, senza alcun vincolo di esclusività. Secondo i fondi, questo modello “premia la distrazione” e crea un precedente pericoloso per la corporate governance americana.

Democrazia aziendale in pericolo?

Un altro punto critico riguarda la diluizione azionaria: assegnare così tante azioni a Musk ridurrebbe la quota e il potere di voto degli altri azionisti. Inoltre, il trasferimento in Texas ha comportato la perdita di alcune tutele democratiche per i soci, come la possibilità di votare contro le decisioni del board con maggioranze semplici.

Gli investitori chiedono quindi di votare contro i membri del CdA in scadenza (Ira Ehrenpreis, Joe Gebbia e Kathleen Wilson-Thompson) e di bocciare le Proposte 3 e 4, entrambe collegate al piano da un trilione di dollari.

Un segnale che arriva anche all’Europa

Per gli osservatori europei, la vicenda mette in luce la fragilità della governance nelle grandi aziende tecnologiche statunitensi e riaccende il dibattito sulla remunerazione dei CEO, sempre più scollegata dai risultati industriali.

In un mercato come quello dell’auto elettrica, dove la concorrenza europea e cinese cresce rapidamente, la stabilità di Tesla è un tema che interessa anche il Vecchio Continente.

