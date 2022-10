Max e Grazia raccontano La Vita Elettrica in Audi Q4

Max e Grazia raccontano in un video simpatico e puntuale la loro Audi Q4 e si aggiungono ai partecipanti al concorso La Vita Elettrica. In palio migliaia di euro in ricariche Enel X Way: basta girare le immagini (anche con il telefonino) del vostro quotidiano con un mezzo a batterie. Auto, scooter, bici, barche…

Max e Grazia, spesi 320 euro per 13.500 km

Max e Grazie sono una coppia trentina che ha optato l’elettrico “per rispetto dell’ambiente“, ma sanno fare molto bene anche i conti di questa scelta. “Se c’è anche la possibilità di risparmiare tanto meglio“, dicono. In sei mesi la loro Q4 ha percorso circa 13.500 km, con una spesa veramente esigua: 320 euro. Come hanno fatto? “Ricarichiamo prevalentemente a casa, con una wall-box, per ora la tariffa è bloccata a 0,25 euro/kWh, poi vedremo. In viaggio poi utilizziamo gli abbonamenti di Enel X Way o di Be Charge: col primo spendiamo 0,31, col secondo 0,38-0,40. E abbiamo utilizzato a volte anche le ricariche gratuite sull’AutoBrennero“. La Q4 la usa prevalentemente Max per andare al lavoro: di norma 20-30 km al giorno, ma capita anche di fare trasferte di 150 km e più, in giro per il Trentino. Poi, nel fine settimana, si fanno spesso viaggi più lunghi, in coppia.

L’autonomia reale? In autostrada 350 km, in città anche più di 500

E l’autonomia reale? Questa Q4 ha 77 km kWh di batteria, con 520 km di range omologato. In autostrada ai 130 se ne fanno più di 300, circa 350, ma nell’utilizzo quotidiano, con la frenata rigenerativa, arrivi anche oltre i 520. “Sappiamo che con l’inverno i consumi aumenteranno, ma per noi non è un problema“. E gli amici che cosa ne dicono? Max sorride: “È un po’ lo stesso approccio che hanno per il fatto che siamo vegani. Ci chiedono: ma allora non potete mangiare niente? E qui: ma allora se andate al mare dovete sostare 3-4 ore per ricaricare? La cosa migliore da fare è portarli a spasso con noi, perché si rendano conto che la vita in elettrico non è così complicata“. Il bilancio dopo sei mesi? Max e Grazia sono più che soddisfatti. Silenziosità, comfort, accelerazione e anche risparmio. “E bella“, aggiunge lei. Tanto che stanno pensando a una citycar elettrica come seconda auto di casa.

Partecipare al concorso La Vita Elettrica è facile: basta registrarsi a questo link. Non è necessario possederlo un veicolo elettrico: potete essere semplici testimoni di questa rivoluzione, con un filmato che la racconti dal vostro punto di vista. I video appariranno sul nostro canale YouTube. A tre di essi premi molto appetibili: 1.500, 1.000 e 500 euro di ricariche Enel X Way. Per chiarimenti scriveteci su Facebook o alla mail lavitaelettrica@vaielettrico.it

