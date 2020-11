Max Biaggi ce l’ha fatta: 408 km/h in moto elettrica

Max Biaggi sulla Voxan Wattman elettrica, ha battuto 12 record mondiali di velocità per moto elettriche. All’aeroporto di Châteauroux, in Francia, ha toccato la velocità massima di 408 km/h, stracciando il record precedente di 329,85 km/h fissato da Ryuji Tsuruta in sella alla sua Mobitec EV-02A.

Il record è fissato sulla media delle velocità massime registrate su un tratto di un miglio da percorrere in entrambi le direzioni entro 2 ore.

“L’aria è un muro impenetrabile”

«Io non ho mai toccato i 400 km/h _ ha dichiarato al termine Max Biaggi _ e credetemi intorno a queste velocità cambia completamente la prospettiva dello spazio che ci circonda. Diventano determinanti gli effetti aerodinamici, l’aria è un muro praticamente impenetrabile e cominci a combattere con delle forze fino a quel momento poco note. Rimanere aggrappato alla moto, mentre cerchi di raggiungere velocità per me inimmaginabili, è stata una sfida nuova per me».

Voxan Wattman, primati a raffica

Il pilota italiano, 4 volte campione del mondo in 250 e 2 volte in Superbike , si è impossessato di altri undici record assoluti. Quarto di miglio, partenza lanciata, carenatura parziale: 394,45 km/h. Quarto di miglio, partenza lanciata, non carenata: 357,19 km/h. Un km partenza lanciata, carenatura parziale: 386,35 km/h. Quarto di miglio, partenza da fermo, non carenata: 126,20 km/h. Quarto di miglio, partenza da fermo, carenatura parziale: 127,30 km/h (precedente: 87,16 km/h). Un km, partenza da fermo, non carenata: 185,56 km/h. Un km, partenza da fermo, carenatura parziale: 191,84 km/h. Miglio, partenza da fermo, non carenata: 222,82 km/h. Un miglio, partenza da fermo, parzialmente carenata: 225,01 km/h. Velocità massima, oltre 300 kg, parzialmente carenata: 366,94 km/h. Velocità massima, oltre 300 kg, non carenata: 349,38 km/h.

Originariamente Max Biaggi avrebbe dovuto tentare il record sul Salar de Uyuny in Bolivia, che è il lago salato più esteso al mondo (10.542 kmq) e si trova a 3.520 metri di altitudine. La pandemia da Covid-19 ha indotto a cambiare location.

Un solo padrone per tutti i record elettrici

La Voxman Wattman è spinta da un motore da 270 kW alimentato da un pacco batteria agli ioni di litio raffreddato a ghiaccio secco. La moto è stata realizzata in occasione del ventesimo anniversario del Gruppo Venturi, azienda monegasca fondata da Gildo Pastor. La Venturi detiene il record di velocità per auto elettriche con la Buckeye Bullet 3 (549,43 km/h) ed è presente con il suo team in Formula E, condotto da Susie Stoddart.