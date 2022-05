Maurizio e la 500e: ecco pregi e limiti

Maurizio e la 500e: ha fatto il grande passo 4 mesi fa, acquistando la sua prima auto elettrica, con cui ha già fatto 7 mila km. Primo bilancio: pregi e limiti.

Maurizio e la 500e: 7 mila km in 4 mesi, “pienamente soddisfatto”

“Vi seguo da alcuni mesi, da quando ho maturato l’idea di passare ad un auto completamente elettrica. Non ho nemmeno pensato ad un’ibrida, o tutto o niente, si passa dal termico all’elettrica. Decisione presa, ora sono possessore di una 500 Icon 42 kWh da 4 mesi. Certo le “ansie”, nonostante la “cultura” fatta leggendo tutto ciò che era disponibile (siti specializzati come il Vostro, o decine di prove su strada su Youtube) erano molte. Ma tant’è. In questi 4 mesi ho già percorso con il mio “cinquino” 2.0, 7.000 km. Sono pienamente soddisfatto dell’auto e della decisione presa, certo bisogna esserne consapevoli. In città (mio uso prevalente), la guida è addirittura più soddisfacente di auto con motore termico (ho avuto Punto Abarth, Giulietta Quadrifoglio e per cambiare genere, Jeep Compass). Ma in autostrada bisogna un pochino adeguare la mentalità…“.

“Scordatevi i record da casello a casello”

“Si scordino i “record” da casello a casello. Tra l’altro vietati dal codice, ma si sa in Italia le regole sono fatte per essere infrante. Oppure la tirata unica Milano-Roma. Devo dire, comunque che, impostando il cruise control a 110 km/h, i 200 km sono fattibili prima di restare senza energia. Significa 2 ore di guida. Certo il problema, al momento, possono essere le infrastrutture che sono agli albori ed obbligano a piccoli sacrifici. Tipo uscire dall’autostrada per ricaricare ed attendere che la batteria abbia fatto il pieno. In questo momento non ci si può rifornire in 5 minuti come col termico, ma in un futuro nemmeno troppo lontano… Il consiglio è di valutare bene in base all’uso dell’auto (fossi stato agente di commercio non avrei optato per l’elettrica). Ovviamente le prestazioni migliorano in base al budget che si dispone: una Tesla Long Range mi avrebbe generato meno difficoltà in viaggio. Ma il costo di queste vetture per utenti da budget “normali” come me e la maggioranza ora è troppo impegnativo“. Maurizio Moro

Risposta. Quel che non si riesce a far capire è che l’elettrico è un altro modo di intendere l’auto. Con vantaggi e vantaggi rispetto alle termiche, sicuramente con un uso meno frenetico e più ragionato. Dice bene Maurizio: “fossi agente di commercio non avrei optato per l’elettrica”. Le EV sono per molti, ma non ancora per tutti. Quel che è certo è che chi le acquista quasi mai torna indietro.

