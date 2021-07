Matteo Valenza al volante della Kona: quanto consuma?

Matteo Valenza al volante della Kona 64 kWh, per verificare quanto consuma veramente. Un test breve ma probante, anche con salita e discesa. Con questo articolo, inizia la collaborazione con uno dei più apprezzati YouTuber dell’elettrico, con oltre 83 mila follower. E, soprattutto, con la rara capacità di unire simpatia e competenza.

Matteo Valenza al volante della Kona – La salita del Monte Sant’Eusebio

Il test è avvenuto nei dintorni di Vallio Terme, piccolo comune in provincia di Brescia. Con condizioni climatiche ideali per la prova: 26 gradi esterni, manto stradale asciutto e pochissimo vento. Per garantire una guida “più fresca“, il climatizzatore è rimasto acceso per tutta la durata della prova. La modalità di guida è stata da subito impostata sul Driving Mode Normal ed è stata scelta la frenata rigenerativa a livello 3 (la massima possibile). Alla partenza la carica della batteria risultava all’89%. Si parte subito in salita con una velocità media di 50 km/h. Anche in modalità Normal l’auto ha una risposta pronta sull’acceleratore, niente male per scalare il Monte San’Eusebio. In questa tratta si è rivelato molto utile anche il sistema di rilevazione di velocità (ISLW) che legge i cartelli stradali e mostra il limite di velocità in tempo reale. Sia nel display del navigatore sia del quadro strumenti. I km percorsi in salita sono stati 10,6 e in un arco di tempo di 22 minuti sono stati consumati 29,3 kWh/100 km.

Matteo Valenza al volante della Kona- In discesa

Dopo i primi 10 km in salita, la batteria è scesa all’86%. Nella successiva fase di discesa, arrivando a un semaforo, è stato utilizzato il paddle sinistro che serve a regolare la frenata rigenerativa. Anche se all’inizio della prova era stata impostata la modalità frenata rigenerativa livello 3, utilizzando il paddle di sinistra si va ulteriormente a decelerare l’auto. Alla fine del rettilineo, che porta all’interno del paese di Vallio Terme, sono stati utilizzati zero kWh. In tutto sono stati impiegati 5 minuti ed è stato recuperato l’1% di energia. Il paese di Vallio si presenta leggermente in discesa e alla fine del percorso di 4,9 km è stato completamente azzerato il dispendio di energia.

I consumi – Salita, discesa, urbano, extraurbano

Non a caso Matteo definisce la Kona “regina dei consumi”. Nel percorso urbano di 1,7 km, il dispendio di energia si è rivelato veramente molto contenuto, 7,8 kWh/100 km. Piccolo imprevisto nel percorso extraurbano. A causa di un incidente e del molto traffico, per la prova a 90 km/h si è deciso di proseguire in autostrada. Per arrivarci sono stati percorsi altri 28,6 km ad una velocità media di 20 km/h e i consumi registrati sono stati 9,9 kWh/100 km. Anche in autostrada c’era traffico, ma la prova non è saltata! Non è rimasto, infatti, che immettersi nella BreBeMi (A35). Con la batteria all’81%, il condizionatore ancora acceso, la modalita Cruise Control Adattivo e l’autosterzata attiva, lì è arrivato il momento di portare la Kona via via a 90 km/h, 110 km/h e infine 130 km/h. A queste velocità, ha consumato rispettivamente 12,8 kWh/100 km, 16,3 kWh/100 km e 18,6 kWh/100 km. Chi guida elettrico (come Matteo) sa che sono valori tutt’altro che male. Anzi…

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla newsletter e al canale YouTube —