Matteo prova la Ariya: “Diversa dalle altre, era ora”

Matteo prova la Ariya: il Suv della Nissan si è fatto attendere un pò, ma finalmente il nostro amico Youtuber ce la presenta nel suo nuovo video.

Matteo prova la Ariya: stessa base tecnica della Megane E-tech

“Non è cambiata dall’ultima volta che l’ho vista“, dice subito Matteo Valenza, “ma è cambiata veramente tanto rispetto a tutte le precedenti Nissan in circolazione“. La new entry elettrica della Casa giapponese si basa sulla nuova piattaforma del gruppo, la CMFIV, la stessa su cui è basata la Renault Megane E-tech. Ma, a differenza di quest’ultima, l’Ariya è disponibile con trazione integrale e doppio motore posizionati su avantreno e retrotreno. Il profilo dell’auto è slanciato e l’impronta del veicolo è esaltata dall’accostamento di vernici bicolori disponibili in sei diverse colorazioni. Bella la linea grigio satinato che corre dal parafango anteriore fino al portellone, che in questa soluzione rimane molto inclinato. Questo alleggerisce notevolmente la parte posteriore, che è più massiccia, costruita con creste e superfici convesse e altre concave. Con il logo Nissan e una striscia di luce che completano l’assetto stilistico di questa nuova vettura. Lunga 460 cm, larga 185 cm e alta 166 cm, con un passo di 2,78 m.

Due batterie a scelta, da 63 kWh o 87 kWh. Motori da 160 a 290 kW

Aprendo il portellone troviamo un bagagliaio decisamente ampio, 468 litri, che possono arrivare fino a 1.713 l abbattendo gli schienali posteriori, frazionati 2/3 1/3. Matteo avrebbe preferito una soluzione diversa, tipo 40-20-40, così da agevolare il carico di oggetti lunghi ma Nissan non ha ritenuto necessario questa impostazione. Il ripiano non è a scomparsa, ma all’occorrenza può essere collocato in un vano posto sotto al pianale. Nissan Ariya non dispone di bagagliaio anteriore né nella versione a trazione integrale né nella versione a due ruote motrici. per quanto riguarda la trazione, al momento esistono cinque versioni specifiche per l’Europa con batteria da 63 kWh e 87 kWh netti. Entrambe queste batterie sono declinabili con le due o quattro ruote motrici e si passa da una potenza minima di 160 kW (217 Cv) alla più performante con 290 kW (400 Cv).

L’autonomia varia da 340 a 500 km, a seconda di batterie e trazione

Ogni motore riesce a generare circa 300 Nm di coppia, portando la vettura da ferma a 100 km/h in 7,6 secondi nella versione più lenta e in circa 5,1 nella più performante. La velocità massima è di 160 km/h per la versione a due ruote motrici e 200 per la versione 4X4. Il pacco-batterie accetta una potenza fino a 7,4 kW in AC per la versione con la batteria da 63 e fino a 22 per la versione con batteria 87 kWh. Una scelta forse non completamente condivisibile, Matteo avrebbe preferito avere come minimo almeno 11 kW per la ricarica in alternata. Altra storia per la ricarica in DC, nello standard europeo CCS 2 combo, che in questa versione è in grado di raggiungere picchi di 130 kW di potenza. Certo, poter ricaricare a 800 Volt sarebbe stato preferibile, ma di colonnine ultra-fast non ce ne sono molte…L’autonomia varia con le versioni. La più contenuta, con la batteria più piccola e trazione 4×4, fornisce un range di circa 340 km. La versione ruote motrici e batteria 87 kWh, fa percorrere fino a 500 km. Per chi vuole divertirsi con la 4×4 Performance e batteria long-range, il range WLTP è di 400 km.

Pollice in su per viaggi lunghi e comodi

Avvicinandosi all’ Ariya, si nota immediatamente come le portiere si aprono automaticamente, accogliendo sia il conducente che i passeggeri. Questo grazie alla tecnologia keyless, un po’ più avanzata in questa vettura. Una volta impostata la chiave, questa viene associata ad uno specifico profilo conducente. Così volante, sedile e console centrale scorrono automaticamente nella posizione desiderata e considerata comoda dal proprietario. Si notano subito i nuovi interni, molto minimal come il cruscotto, privo di pulsanti ed interruttori. Il quadro strumenti dietro al volante, da 12,3’’, si unisce al display centrale, della stessa dimensione, in un’unica soluzione grafica. Più in basso, le funzioni primarie del controllo del clima sono integrate in interruttori touch che vibrano quando vengono toccati. Apparendo solo quando l’auto è accesa. Sotto, al centro, un vano portaoggetti motorizzato. Anche il resto dell’abitacolo è ben sviluppato, lo spazio a bordo è tanto, senza compromessi. Un’auto per viaggi lunghi e comodi.

Tre modalità di guida: con la Sport spinge tanto che…

Finalmente è arrivato il momento di mettersi alla guida. Matteo parte con la modalità sport, che nella versione da 63 kWh, con solo motore anteriore, risponde molto bene. L’acceleratore non ha lag, è presente l’i-pedal drive, quindi basta rilasciare l’acceleratore e l’auto automaticamente rallenta fino a fermarsi. Questa caratteristica ha sempre fatto sia che le Nissan si distinguessero rispetto agli altri veicoli. Tutti gli assistenti alla guida di livello 2 sono molto buoni. Tre le modalità di guida: Eco, Standard e Sport. Nella versione Eco l’auto tende a consumare meno perché strozza un po’ il motore, invece nella versione Sport il motore è completamente a briglie sciolte. L’accelerazione c’è e si sente. Il propulsore elettrico spinge talmente che l’auto tende a “pattinare”, quindi si alleggerisce un attimino. Forse questo Nissan avrebbe potuto evitarlo con un controllo di trazione più accurato. Molto buona la tenuta di strada, sospensioni ottime, sterzo bello duro, presente e abbastanza diretto. Ottimo il sistema infotainment, rispetto a Leaf è stato fatto un salto in avanti di parecchi anni. L’auto non è silenziosissima, si avverte un po’ il rotolamente delle ruote, ma non si avvertono fruscii.

Matteo prova la Ariya: chiudiamo con i prezzi

L’auto è dotata di una schedina che mantiene la connessione al cloud. Ed è possibile andare a monitorare l’auto attraverso l’applicazione Nissan. C’è anche un’assistente vocale che risponde al comando “Ehi Nissan…”. Sono disponibili gli aggiornamenti over the air. I prezzi di Nissan Ariya partono da 50.500 euro nella versione Advanced a trazione anteriore. La versione Evolve da 87kWh netti, parte da 60.100 euro. La versione più performante, quella da 306 Cv costa invece 63.500. Ne vale la pena? Matteo pensa di si!

