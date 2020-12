Mattarella consegna a Flash Battery il Premio dei Premi

Flash Battery ha ottenuto il “Premio dei Premi” istituito dalla presidenza del Consiglio dei ministri per iniziativa della presidenza della Repubblica. Il riconoscimento è stato assegnato ieri, in streaming, al fondatore e Ceo Marco Righi direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il “Premio dei Premi” è riservato a 9 delle 12 imprese vincitrici del premio “Imprese per l’innovazione” organizzato da Confindustria, Fondazione Giuseppina Mai, BNP Paribas e Warrant Hub.

Quest’anno non solo il Premio dei Premi

Corona un 2020 che certamente finirà negli annali di Flash Battery (qui il sito). L’azienda si è aggiudicata quest’anno il titolo di “miglior impresa under 40” dell’Emilia-Romagna“, il premio Deloitte quale “Best managed company” bissando i successi del 2019. Poche settimane fa ha conquistato il 58° posto nella graduatoria delle 400 imprese italiane “campioni di crescita” tra il 2016 e il 2019 curata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza e La Repubblica. Flash Battery è specializzata nella produzione di batterie al litio per macchine industriali e veicoli elettrici.

«Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi di questi riconoscimenti» sottolinea Marco Righi. «In particolare, di questo “Premio dei Premi”, sia per aver avuto l’onore dell’incontro con il presidente della Repubblica, sia per le motivazioni».

Flash Battery è stata premiata «Per gli investimenti in ricerca e innovazione, per lo sviluppo di prodotti tecnologicamente all’avanguardia e competitivi, in un mercato internazionale in continua e rapida evoluzione».

Sono ragioni, spiega Righi che «entrano nel vivo della nostra attività, legandosi strettamente a quel lavoro di ricerca che impegna tanta parte dei nostri giovani collaboratori»

Nata nel 2012 ad opera dello stesso Righi e di Alan Pastorelli (oggi responsabile tecnico dell’azienda), Flash Battery chiuderà il 2020 con un fatturato superiore ai 14 milioni di euro, in crescita rispetto al 2019 nonostante gli effetti determinati, soprattutto nella scorsa primavera, dalla pandemia e dal lockdown.

Nel 2020 assunti altri 14 dipendenti

Per Righi il dato più rilevante di questo 2020 è stato l’ingresso di 14 nuove figure professionali. Tre queste il nuovo Sales Director, Matteo Donelli. Oggi Flash Battery occupa 62 addetti con età media inferiore ai 40 e in prevalenza dedicati all’attività di ricerca e sviluppo.

L’azienda reggiana da alcune settimane è entrata nella nuova sede di Sant’Ilario. Esporta in 54 Paesi ed è oggi impegnata, tra l’altro, nel progetto europeo sulla mobilità elettrica automatizzata di merci e persone denominato NewControl. Collabora con enti di ricerca e Università come Pisa, Modena e Reggio Emilia, Technische Universität Delft, l’Universidad Carlos III de Madrid, Politecnico di Torino).

