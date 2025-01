Mattarella durissimo: “Sconfortante sproporzione tra spese militari e per il clima”

Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella siamo di fronte a una “sconfortante sproporzione” tra le spese militari dei singoli Paesi rispetto a quelle per la lotta alla difesa del clima. E’ uno dei passaggi più significativi del discorso di fine anno del capo dello Stato. Mai come quest’anno articolato su più temi, dalle guerre in corso alla libertà di stampa. Dal futuro dei giovani al “rispetto” reciproco.

Più diretto di così, nel suo ruolo istituzionale super partes, il presidente della Repubblica non poteva essere. Non sono mai stati “banali” i suoi messaggi agli italiani di fine anno. E lo ha confermato anche nel discorso che ha appena tenuto dal Quirinale. Dove ha puntato il dito verso le tante contraddizioni del periodo storico che stiamo attraversando. In Italia come a livello internazionale.

Per i temi trattati da Vaielettrico, non poteva non colpirci il passaggio sulla transizione climatica. Con attento spirito critico, il presidente Mattarella lo ha collegato con i conflitti internazionali in corso. Ha sottolineato “la sconfortante sproporzione” tra la spesa per le armi e quella per il clima.

“Per le spese militari spesi 2.443 miliardi, otto volte di più di quanto stanziato dalla Cop 29 per il clima”

Le sue parole sono così nette che non necessitano di commenti: “La crescita della spesa in armamenti, innescata nel mondo dall’aggressione della Russia all’Ucraina – che costringe anche noi a provvedere alla nostra difesa – ha toccato quest’anno la cifra record di 2.443 miliardi di dollari. Otto volte di più di quanto stanziato alla recente Cop 29, a Baku, per contrastare il cambiamento climatico, esigenza, questa, vitale per l’umanità”.

Il capo dello Stato ha poi preso una netta posizione – nel suo discorso – sulle conseguenze dei cambiamenti climatici: “Il mutamento del clima incide decisamente anche sugli eventi meteo che subiamo in Italia: ne abbiamo ripetute testimonianze. Le alluvioni non possono più essere considerate fatti straordinari. Sono frequenti e vanno quindi prevenute con lungimiranza, rimuovendo le condizioni che provocano sciagure”.

Senza muovere accuse a nessuno in particolare, Mattarella ha preso chiaramente le distanze dai negazionisti del clima. Che annoverano tra le loro fila capi di Stato (anche di primissimo piano come Donald Trump) commentatori e parte di coloro che si professano addetti ai lavori. E lo ha inserito tra le aspettative di pace e di “rispetto”, quest’ultima segnalata come parola dell’anno dall’Enciclopedia Treccani. Rispetto per l’ambiente e per il buone senso.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–