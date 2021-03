Materie prime: ne consuma più il petrolio delle batterie

Servono più materie prime per costruire una batteria auto o per estrarre e raffinare il petrolio necessario a far funzionare un’auto a motore termico? Transport & Environment (T&E) ha voluto andare a fondo della questione e ha concluso che le batterie per auto elettriche richiedono una quantità significativamente inferiore di materie prime.

Lo studio valuta la quantità di materie prime necessarie per produrre batterie per veicoli elettrici oggi e in futuro, tenendo conto dei cambiamenti nei processi di produzione e nel riciclaggio e la confronta con le materie prime necessarie per far funzionare un’auto a combustibili fossili. Conclusione? Anche a livello sistemico l’eccessiva dipendenza dell’Europa dalle importazioni di petrolio supera di gran lunga quella delle materie prime per batterie. Quindi la transizione elettrica aiuta l’Europa a diventare autosufficiente in materia di batterie.