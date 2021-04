Master Experis: AAA, nuovi talenti elettrici cercasi

Dopo il successo dell’edizione 2020, conclusa a fine marzo scorso, raddoppia il Master Experis “E-mobility & Electric Powertrain”. Promosso da Experis Academy (gruppo Manpower) in collaborazione, tra gli altri, con Vaielettrico.it, il Master 2021 inizierà in giugno. Una seconda edizione del corso è prevista per novembre. Giovedì prossimo, 15 aprile, dalle 17,30, si terrà un webinar nel corso del quale saranno presentati calendario e programmi del Master.

Giovedì 15 il webinar di presentazione

Il dibattito sarà moderato da Massimo Degli Esposti e Mauro Tedeschini, fondatori di Vaielettrico.it. Si parlerà di formazione e risorse umane qualificate. Il titolo è “Auto elettrica, la filiera crea talenti“. Parteciperanno, tra i docenti, il professor Leonardo Setti, biochimico dell’Università di Bologna, Andrea Daminelli, fondatore di Daze Technology, Dino Marcozzi, segretario generale dell’Associazione MOTUS-E, l’ingegner Nicola Matteazzi di Hpe Coxa, Luca De Boni consulting manager di Experis. Qui il link di registrazione all’evento: https://bit.ly/39tMJuj

Anche per quest’anno, in mancanza di novità sul fronte della pandemia, il Master si terrà principalmente in virtual room. Alcune attività potranno essere svolte in presenza nella sede Experis Academy di Reggio Emilia o Bergamo. Il Master è destinato a professionisti, ingegneri e tecnici già attivi nel settore o in settori affini che desiderano approfondire nuove opportunità in tema di elettrificazione e mobilità sostenibile e sviluppare nuove competenze in merito. Durerà 26 giornate con formula week end (venderd’, sabato e domenica mattina). Il prezzo di iscrizione è di 3.290 euro.