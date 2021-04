Massimo Nordio di VW: “Servono ricariche ad alta potenza”

Ci sono poi persone che vorrebbero comprare un’auto elettrica, ma non lo fanno, per una motivazione molto semplice e per nulla banale. Non hanno la possibilità di installare una wall-box o una colonnina condominiale e ricaricare così l’auto a casa. Io mi trovo nella stessa situazione. Per il rifornimento, in questi casi, l’unica opzione è la rete pubblica, ma anche potendo disporre di colonnine quick o fast, i tempi sono piuttosto lunghi. Con l’HPC, o ricarica ultrafast, i tempi si riducono notevolmente e il film cambia completamente. E ancora: se decidessi di mettermi in viaggio all’ultimo minuto ma avessi la batteria scarica, non potrei partire se non dopo qualche ora. Con la ricarica HPC, la questione non si pone: in pochi minuti posso ricaricare e mettermi subito al volante. Un’ultima osservazione, sui costi. Al momento, per l’HPC sono più alti rispetto a quelli per la ricarica domestica. Ma sono certo che anche in questo caso, con gli sforzi congiunti di tutti i player coinvolti, si arriverà a una soluzione intelligente e conveniente.

