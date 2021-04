Massimiliano e la sua VW e-Up / Un bel pieno di sole -2

Massimiliano e la sua VW e-Up, ricaricata con energia auto-prodotta col fotovoltaico. Un altro lettore condivide il racconto di come si è organizzati per “fare in casa” l’elettricità che serve all’auto. Il primo è stato Riccardo, con la sua Opel Corsa-e (qui l’articolo). L’indirizzo mail a cui scrivere è info@vaielettrico.it

Massimiliano e i tanti vantaggi (e piaceri) dell’elettrico

di Massimiliano Manzoni

“Anzitutto vi ringrazio per il vostro prezioso apporto a creare una cultura elettrica, leggo sempre con molto interesse i vostri articoli. Sono un fortunato possessore di una fantastica Volkswagen e-Up, arrivata a metà gennaio dopo tre mesi di attesa. L’ auto è per mia moglie, che fa una ventina di km al giorno di percorso urbano ed extraurbano. Ma spesso la uso anch’io per il piacere di guidarla e per andare in città a Bergamo dove parcheggio su STRISCE BLU e ACCESSO ZTL sono gratuiti. Così come è gratuito il bollo della Regione Lombardia. Devo dire poi che l’auto è molto efficiente, con i suoi 32 kWh disponibili si percorrono circa 320 km. Insomma, questo è il mio primo passo, poi chissà…Vi allego anche una fotografia della efficientissima “piccola” di casa“.

Tanti kWh eccedenti da fotovoltaico trasformati in km

Le ricariche elettriche in corrente alternata AC le faccio gratuitamente presso i centri commerciali come Oriocenter o Iper (quando vado a fare la spesa e ho tempo..). Oppure più spesso a casa, con contatore 3kW, (impianto controllato da elettricista) dalla presa domestica Schuko con termico di protezione. E gestendo l’assorbimento con la App Volkswagen. In questo caso: durante il giorno prelevo energia direttamente dall’impianto fotovoltaico di 5.5 kw che ho installato sul tetto quattro anni fà. Di notte uso fino ad esaurimento l’accumulo Sonnen fino a 6 kW. D’altronde l’energia in eccesso ( 5.000 kW/annui..) con scambio sul posto mi viene ripagata dal gestore ogni 6 mes,i ma a metà prezzo.. Quindi: tanti kWh eccedenti che con la e-Up ho trasformato in km, per giunta guidati piacevolmente e ad inquinamento ZERO. Le ricariche elettriche in corrente alternata AC le facciopresso i centri commerciali come(quando vado a fare la spesa e ho tempo..). Oppure più spesso a casa,(impianto controllato da elettricista) dalla presa domestica Schuko con termico di protezione. E gestendo l’assorbimento con la App Volkswagen. In questo caso: durante il giorno prelevo energiache ho installato sul tetto quattro anni fà. Di notte uso fino ad esaurimentofino a 6 kW. D’altronde l’energia in eccesso ( 5.000 kW/annui..) con scambio sul posto mi viene ripagata dal gestore ogni 6 mes,i ma a metà prezzo.. Quindi:per giunta guidati piacevolmente e ad inquinamento ZERO.

—————————————————————————————————-