Maserati svende le EV negli USA: “Sconti fino a 85 mila $”







Maserati svende le EV negli USA, con sconti fino a 85 mila dollari. A riferirlo è CarsDirect, un portale americano di vendite online.

Maserati svende le EV: la GranTurismo da da 200 a 115 mila $

Capita spesso che i costruttori pratichino sconti robusti per liberarsi dell’invenduto. Ma i ribassi proposti dalla marca modenese di Stellantis sono decisamente fuori media. CarsDirect riferisce appunto di offerte super-attraenti per due modelli come la GranTurismo Folgore e la GranCabrio Folgore. La prima è proposta a 115 mila dollari, contro un prezzo di listino di 200 mila. La seconda a 123 mila contro un listino a 208 mila dollari. Con questi tagli, i due modelli diventano meno costosi di prodotti analoghi con motorizzazioni e benzina. Sconti robusti anche per la Grecale Folgore, il Suv elettrico della Casa del Tridente: qui il ribasso è di 40 mila dollari. Si passa quindi da 121.290 a 81.290 dollari.

Marcia indietro alle motorizzazioni tradizionali

Nel 2025 nero di Stellantis Group, Maserati è stata una delle sorprese più negative. Le perdite sono lievitate e il proposito di fare del Tridente un marchio solo elettrico è rientrato. Già a fine ottobre il COO Santo Ficili confermò la retromarcia: “Stiamo studiando, ma in futuro non ci sarà solo l’elettrico. Pensiamo che sia anche l’endotermico, ma comunque dobbiamo sviluppare tecnologie che rispettino l’ambiente“. Ricordando che “la Maserati produce ancora il V6, che è un motore bellissimo“. Il cambio di rotta del marchio modenese, del resto, è in linea con la brusca svolta impressa da Antonio Filosa all’intero gruppo Stellantis. Con l’elettrico indicato come una delle maggiori cause che hanno portato a una maxi-perdita nel 2025.