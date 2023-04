Maserati, Cupra, Sion e Zeekr: settimana flash

Maserati svela la 2°elettrica, Grecale Folgore – Un Suv anche per Cupra, la Tavascan – Altri guai per la Sion – Dalla Cina la Zeekr / Settimana flash.

Maserati ha svelato la seconda EV, la Grecale Folgore

C’era anche un po’ di made in Italy tra le tante novità da tutto il mondo presentata al Salone di Shanghai. La Maserati ha svelato la Grecale Folgore, il suo primo SUV elettrico, nonché seconda auto a batterie dopo la Gran Turismo Folgore. Non sono stati rivelati dati tecnici della Grecale, che dovrebbe montare una maxi-batteria da 105 kWh e garantire una coppia massima di 800 Nm. Confermando la posizione di collocarsi nella fascia più alta del mercato, come già fatto con la Gran Turismo Folgore. Sul mercato il nuovo modello dovrebbe arrivare solo nel 2024, ma l’occasione di un palcoscenico come il Shanghai Motor Show era troppo ghiotto per lasciarselo sfuggire: “Siamo in tutto il mondo a celebrare il futuro “, ha detto l’amministratore delegato Davide Grasso. “È un nuovo inizio per il marchio. Celebriamo Folgore, il piano di elettrificazione che è diventato realtà e che inaugurerà una nuova era rivoluzionaria.

Un nuovo Suv anche da Cupra: ecco il Tavascan

Altro Suv in arrivo anche dal gruppo Volkswagen. Presentata a Berlino la Cupra Tavascan, con connotati simili alla VW ID.5 e alla Skoda Enyaq coupé (è lunga 4,64). Come da tradizione della marca spagnola, la Tavascan ha caratteristiche decisamente prestazionali e autonomie di tutto rispetto, oltre i 500 km. Per la precisione la versione a motore posteriore ha 286 CV, quella integrale con doppio motore, la VZ, arriva a 340 CV. Al lancio sarò proposta solo la batteria da da 77 kWh, che garantisce un range di 520 km per la 4x4 e di 550 km per la 4x2, più leggera. Nelle colonnine rapide, sempre più diffuse anche in Italia, la potenza massima di ricarica è di 135 kW: non altissima, ma recuperi comunque 100 km di autonomia in 7 minuti. O 30 minuti per riportare la batteria dal 10 all’80%. La versione VZ da 340 CV accelera da 0 a 100 km/h in 5,6″, niente male per un Suv di queste dimensioni e peso.

Nuovi guai per i responsabili del progetto Sion

Non finiscono i guai per Sono Motors, l’azienda tedesca che dovuto dichiarare morto il progetto di lanciare la prima auto ricoperta di pannelli solari, la Sion. La rivista Capital rivela che per i fondatori si sono aperti due nuovi fronti. Il primo riguarda il rimborso dei 44 milioni di euro raccolti presso 21 mila potenziali clienti nell’ultimo disperato tentativo di salvare il progetto. La restituzione si sta facendo a rilento e con non poche difficoltà. Ma il fronte più critico riguarda un esposto che un pool di legali ha depositato in tribunale. L’accusa è che il crowdfunding con il quale si era tentato di finanziare lo sviluppo della Sion era stato effettuato infrangendo alcune norme della legge bancaria tedesca. Senza informare in maniera adeguata dei rischi dell’operazione. “Abbiamo sempre cercato di portare la mobilità elettrica solare a prezzi accessibili collaborando con la nostra community. Non volevamo offrire un’opzione di investimento“, si sono giustificati i fondatori di Sono Motors. Assicurando che tutti verranno rimborsa.

Maserati e…Arriva Zeekr, un’altra nuova marca cinese