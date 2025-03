Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Maserati cancella la MC20 elettrica: le scarse vendite della gamma a batterie ha indotto il management a rinunciare alla supercar a batteria già programmata.

Maserati cancella la MC20 elettrica: “Dipendenti dirottati in Serbia sulla Grande Panda”

I modelli elettrici Maserati per il momento resteranno tre: Granturismo, Grancabrio e Grecale, tutti accomunati da risultati di vendita molto sotto le attese. E così, secondo quanto riporta la Gazzetta di Modena, ” i dipendenti del Tridente, da quattro mesi a casa con lo stipendio decurtato, vengono intanto invitati a trasferirsi per sei mesi a Kragujevac, in Serbia. Dove c’è lo stabilimento Stellantis da cui esce la nuova Grande Panda“. Un brutto colpo per la Motor Valley emiliana, a pochi mesi dalla presentazione della prima Ferrari elettrica, attesa per fine anno. Non è un momento facile in questa fascia di mercato, se si pensa che Porsche ha appena annunciato risultati economici in calo nel 2024 e tagli del personale per 3.900 unità. Annunciando un 2025 ancora più difficile, con il mercato cinese in continua contrazione e la scure dei dazi di Donald Trump in arrivo per il mercato nord-americani.

Bilancio 2024 in profondo rosso, è tempo di tagli

Ma la crisi di Maserati appare ben più grave ed è legata anche a una transizione all’elettrico troppo frettolosa e con modelli troppo costosi. Da ottobre al vertice della Maserati il numero uno Davide Grasso è stato sostituito da Santo Ficili, un uomo di fiducia del presidente di Stellantis, John Elkann. E Ficili, per ora, può solo tagliare, per puntellare un bilancio in profondo rosso, in attesa di tempi migliori e di gamme più credibili. Il 2024 ha visto un calo dei ricavi del 55,5% a 1,04 miliardi di euro (da 2,335 miliardi nel 2023). Con 11.300 vetture consegnate a livello globale, il 57,5% in meno rispetto alle 26.600 del 2023, secondo il rendiconto pubblicato dalla capogruppo Stellantis. L’Aoi (utile operativo rettificato) è stato negativo per 260 milioni (contro un dato positivo per 141 milioni nel 2023), con un margine Aoi negativo del 25% (contro un +6% nel 2023).

