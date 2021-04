Marzo elettrico 2021 / Tesla Model 3 davanti alla 500

Marzo elettrico 2021: i dati di vendita premiano la Tesla Model 3, che supera anche la Fiat 500, che comunque mantiene la leadership nel trimestre.

Marzo elettrico 2021: pesa l’incentivo lombardo

Marzo è stato un ottimo mese per la vendita di macchine elettriche. Ne sono state vendute 7.362 (più che nel cumulato di gennaio e febbraio), con una quota di mercato salita al 4,3%. Ha pesato in positivo anche il varo del super-incentivo regionale in Lombardia, con i fondi a disposizione bruciati in poche ore. In prima posizione torna la Tesla Model 3, con 1.363 macchine immatricolate. Il risultato della marca di Elon Musk è sempre piuttosto altalenante e le consegne dipendono dalle forniture in arrivo da oltre Oceano. Oltre le mille vetture vendute anche la Nuova Fiat 500, che sembra avere superato i problemi in produzione.

Marzo elettrico 2021 / In casa Renault la Twingo supera la Zoe

Resiste in terza posizione (e in seconda nel primo trimestre 2021) la Smart EQ ForTwo. Mentre in casa Renault per la prima volta la Zoe viene superata dalla Twingo Z.E., con 721 immatricolazioni contro 738. Seguono le due Peugeot (e-208 con 381 auto vendute, e-2008 con 294). Poi la Volkswagen ID.3, solo ottava con 270 consegne, la Hyundai Kona (217) e la Nissan Leaf (216).

Boom anche per le ibride (e per le plug-in)

Anche in marzo si sono vendute più auto ibride plug-in che elettriche pure: 7.732 contro 7.362. Qui la testa della classifica è stata ripresa dalle due Jeep, Compass e Renegade, con la Renault Captur in terza posizione. La quota di mercato delle plug-in è arrivata al 4,5%: se la sommiamo al 4,3% delle elettriche, vediamo che complessivamente le “auto con la spina” sfiorano ormai il 9% di quota. E che la soglia psicologica del 10% è vicina.

Le ibride plug-in al 4,5% di quota di mercato: Jeep in testa

Quanto alle altre alimentazioni alternative, il metano è sempre più marginale, con una quota di mercato che ormai è poco più della metà dell’elettrico, 2,6%. Tiene il GPL, al 6,1%, con 10.503 immatricolazioni. Ma il vero boom è nelle ibride, categoria piuttosto eterogenea, arrivata al 27% di quota di mercato, con 46.246 immatricolazioni. Superato il diesel (24,4%), mentre le auto a benzina sono al 31% di quota.