Marvel R e MG5: altre due MG elettriche in arrivo

Marvel R e MG5: la MG, storica marca inglese di proprietà cinese, presenta altri due modelli elettrici per l’Europa, dopo il ZS, un Suv già svelato nei mesi scorsi.

Marvel R, un Suv lungo 467 con autonomia 400 km

La Marvel R Electric viene presentata come “un lussuoso SUV high tech-lifestyle di segmento C, lungo 4.674 mm, largo 1.919 mm e alto 1.618 mm. Il passo di 2.800 mm”. All’interno spicca l’ormai consueto touch-screen da 19,4 pollici, affiancato dal quadro strumenti digitale da 12,3 pollici. L’autonomia dichiarata è di oltre 400 km (WLTP), con la possibilità di ricaricare abbastanza rapidamente anche nelle colonnine pubbliche in AC grazie al caricatore trifase da 11 kW di bordo. La batteria è adatta anche alla ricarica rapida (DC), con la possibilità di arrivare all’80% della batteria in 30 minuti. Il lancio sul mercato europeo della MG Marvel R Electric è previsto per maggio di quest’anno.

— Qui il video con la presentazione dei due nuovo modelli MG —

MG5 apre la stagione delle station elettriche

La nuova MG5 Electric è invece la prima station wagon 100% elettrica al mondo.Con una lunghezza di 4.544 mm, una larghezza di 1.811 mm e un’altezza di 1.513 mm. La MG promette “un interno comodo e spazioso per la famigli e un generoso spazio per i bagagli di 578 litri,- che può essere ampliato fino a 1.456 litri” con i sedili dietro abbattuti. Anche la MG5 Electric offre un’autonomia di oltre 400 km (WLTP). Il motore elettrico eroga 135 kW (184 CV) e 280 Nm di coppia. Anche la MG dà la possibilità di ricarica rapida in una stazione pubblica AC grazie al caricatore trifase da 11 kW a bordo. Ed è predisposta per la ricarica rapida in DC, con ripristino della batteria fino all’80% in 30 minuti. La nuova MG5 Electric arriverà su strada a partire da ottobre 2021.