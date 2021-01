Martina e la Twingo, Fabio e gli incentivi…Vaielettrico risponde

Martina pensa di acquistare una Twingo, deve organizzarsi per la ricarica a casa. Luca invece è perplesso per le tante rottamazioni. E Vaielettrico risponde.

“Ciao, oggi sono stata in un concessionario, il venditore mi ha proposto la nuova Twingo elettrica, mi piace molto. Vorrei avere più info su come ricaricare a casa la macchina…io faccio 30 km al giorno per 5 giorni grazie mille!“. Martina.

Martina fa 30 km/giorno: come ricaricare

Risposta. Cara Martina, con la batteria da 22 kWh della Twingo, i tuoi 30 km quotidiani non sono un problema. L’autonomia dichiarata è di 190 km, che diventano di più se si viaggia in città e meno se invece si utilizzano strade più veloci. Per ricaricare a casa, la Renault consiglia di installare la Wallbox da 7,4 kW per riportare da 0 al 100% la batteria in sole 4 ore, con il cavo in dotazione nell’auto. Questo comporta un aumento della potenza impegnata dell’impianto domestico, rispetto ai 3 kW di cui di solito si dispone. Si può ricaricare invece da una normale presa di casa? Ecco la risposta della Renault: “ Sì, mediante il cavo di ricarica occasionale Flexicharger disponibile in opzione… Tuttavia, questa soluzione è raccomandabile solo ad uso occasionale per recuperare qualche km di autonomia, quando non si trova un’infrastruttura di ricarica. La si sconsiglia come abituale ed unico sistema di ricarica, perché lenta (15 ore). E perché l’effettiva ricarica è legata alla condizione che la presa rispetti i corretti standard di impiantistica… (…resistenza di terra o di stabilità del flusso di corrente elettrica)” . In effetti l’installazione di una wallbox è la soluzione migliore. Se ricarichi la notte, non è necessario farlo a 7,4 kW: un bravo elettricista ti può consigliare prodotti alternativi a quelli proposti da Renault, a prezzo e potenza inferiori.

E Fabio non sa bene a quale incentivo votarsi

“Finalmente il panorama delle auto elettriche entra nel vivo, con i prezzi che scendono, le possibilità di scelta che aumentano e gli incentivi proposti. La mia situazione è:

– La seconda auto, una Polo 1200 benzina del 2010 che rientra nell'incentivo rottamazione (tuttavia ha 95.000km e non presenta problematiche)

La prima auto, una Peugeot 308 berlina del 2012, 1600diesel con 130.000km (con qualche problema latente) che non rientra negli incentivi di Stato(così ho capito) ma vivendo in Lombardia vale per gli 8.000€ di incentivi (la esportano?).

rientro nell'Isee sotto i 30.000, per cui ho diritto al 40% di sconto (li devo anticipare o li scontano subito?)

Per ultimo, ma non ultimo, la famiglia si è allargata quindi ora siamo felicemente in 4!

Valutando economicamente (auto di circa 35.000€), risulta che se uso l’incentivo Isee+Regione ottengo il massimo dello sconto. Per contro perdo il vantaggio della prima auto in merito alla percorrenza. E le nostre uscite fuori-porta arrivano a distanze di 350 km per tratta, mentre le vacanze estive anche a 1300 km. Però non vorrei vincolare la mia scelta limitatamente a quelle sporadiche variazioni alle abitudini quotidiane (35km di media in paese). In questa jungla di opzioni non riesco a capire cosa sia più giusto scegliere, sia come formula economica, sia come modello di auto. Fabio A.

Secondo noi questa è la soluzione più logica

Risposta. non è cumulabile con altri incentivi auto. Questo è certo, anche se il regolamento attuativo è atteso entro fine mese. Si applicherà per gli acquisti, anche in leasing, effettuati entro il 31 dicembre, di veicoli con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro (IVA esclusa) e potenza fino a 150 kW. Dal punto di vista economico, la cosa più conveniente sarebbe rottamare la Polo del 2012 e incassare il doppio incentivo statale (fino a 10 mila) e regionale (8 mila). Tutto dipende dal “problema latente” della Peugeot: se non sono riparazioni costose…Oltretutto questa auto le servirebbe per coprire i viaggi più lunghi. Anche se l’esperienza dei nostri lettori insegna che, una volta entrata un’elettrica in famiglia, l’uso dei modelli a benzina o a gasolio cala drasticamente… Il 40% di bonus in arrivo per chi acquista un’auto elettrica e ha un Isee inferiore ai 30 mila eurocon altri incentivi auto. Questo è certo, anche se il regolamento attuativo è atteso entro fine mese. Si applicherà per gli acquisti, anche in leasing, effettuati entro il 31 dicembre, di veicoli con(IVA esclusa) e potenzaDal punto di vista economico, la cosa più conveniente sarebbe rottamare la Polo del 2012 e incassare il doppio incentivo statale (fino a 10 mila) e regionale (8 mila). Tutto dipende dal “problema latente” della Peugeot: se non sono riparazioni costose…Oltretutto questa auto le servirebbe perAnche se l’esperienza dei nostri lettori insegna che, una volta entrata un’elettrica in famiglia, l’uso dei modelli a benzina o a gasolio cala drasticamente…

