Marr sceglie Scania per le consegne a impatto zero

MARR leader in Italia nella distribuzione alla ristorazione extra domestica di prodotti alimentari e non-food, mette in flotta i camion elettrici di Scania per un trasporto a zero emissioni in Lombardia.

Attraverso un partner distributivo Marr sta già effettuando consegne con uno Scania 100% elettrico allestito per trasporti a temperatura controllata.

Il veicolo, spiega l’azienda, è stato scelto “in virtù della sua silenziosità e dei dispositivi di sicurezza tra cui la City Safe Window posizionata sulla portiera lato passeggero per una visibilità più efficace degli utenti deboli della strada, come pedoni o ciclisti“.

Camion elettrico più impianto di ricarica da 120 kW

Al veicolo si abbina un contratto di manutenzione e una copertura alle batterie di capacità installata totale di 300 kWh.

Il progetto di un trasporto 100% elettrico ha previsto anche un’infrastruttura di ricarica presso la piattaforma MARR di Marzano (Pavia). E’ una stazione All-in-one che offre una potenza di ricarica in DC fino a 120 kW predisposta con due spine di tipo CCS2 ottimizzata per mezzi pesanti.

MARR opera attraverso una rete di consegnatari con oltre 950 veicoli, di cui oltre 600 a basso impatto ambientale (LGN, CNG ed Euro 6).

«Questa realtà oggi è vista come un pioniere che ci fa intravedere quale sarà il nuovo modello per la distribuzione urbana nel prossimo futuro: una logistica innovativa a emissioni zero per le aree urbane», dichiara Alberto Iseppi, Responsabile E-mobility, Urban & Construction Sales di Scania.

