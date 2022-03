Marko fa 200-250 km al giorno in autostrada….

Marko ci scrive dalla Slovenia per avere consigli sulla sua prima elettrica. da acquistare contemporaneamente al cambio di lavoro. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno indirizzati alla mail info@vaielettrico.it

Marko vive in Slovenia e dopo l’Audi Q3…

“Sono un vostro fan dalla Slovenia e da un po’ di tempo vi leggo regolarmente, con molto interesse. Vista le conoscenze di cui disponete e di cui dispongono i vostri lettori, volevo porvi delle domande. A breve cambierò lavoro, per il quale sarò costretto a fare, tra andata e ritorno, circa 200-250 km al giorno, di cui il 95% in autostrada. Ormai è risaputo che i consumi delle EV in autostrada sono molto maggiori. Però non ho trovato informazioni concrete in merito agli eventuali effetti che ha la costante ricarica della batteria, di giorno in giorno. Inoltre volevo chiedervi quale potrebbe essere la vettura ideale per il mio caso. Attualmente possiedo una Audi Q3 2015 e vorrei rimanere nella stessa categoria di vettura. La ricarica avverrebbe principalmente a casa, dove dispongo di garage con corrente trifase (il posto di lavoro non dispone di stazioni per la ricarica). Possibili candidati potrebbero essere la Kia e-Niro 64kW o la Škoda Enyaq 60 (la versione 80 è un po’ fuori budget), ma mi piacerebbe sentire i vostri consigli“. Marko.

Vediamo se una Enyaq 60 o una Kia e-Niro possono bastare

Risposta. Che effetti ha la ripetuta ricarica sulla durata delle celle? La domanda è stata posta a Frank Blome, capo della business unit Battery Cell di Volkswagen Group Components. Risposta: “Come con gli smartphone, i clienti possono influire sulla durata della batteria. Regola empirica: la ricarica normale, (a casa in corrente alternata n.d.r), è più ‘delicata’ della ricarica rapida”. E questa è una buona notizia per Marko. Ma c’è un’altra avvertenza: “Se si carica la batteria solo all’80%, anziché al 100%, è possibile aumentarne la durata. Nella maggior parte delle situazioni quotidiane, questo basta“. Dunque:è sufficiente l’80% di batteria per il tragitto che deve fare il nostro amico sloveno? Prendiamo la Skoda Enyaq 60. L’autonomia dichiarata è di 413 km, ma due fattori rendono ildato irrealistico: la velocità da autostrada e il freddo (in Slovenia…). La Kia e-Niro dichiara 455 km, ma anche qui si rischia di stare un po’ stretti. Forse, con questo budget, è il caso di considerare anche modelli come la VW ID.3: nella versione Pro S (77 kWh) dichiara 544 km e dà più margini di manovra.

