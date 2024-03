Marito pro auto elettrica, moglie contraria: che fare? Maurizio deve cambiare la vecchia Euro 3 di casa, ferma per i blocchi alla circolazione, e pensa alla 500e. Ma…Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Marito pro auto elettrica (una 500e), ma lei è scettica per l’ansia da autonomia…

“V orrei gentilmente delle informazioni. Mia moglie ha un’auto Euro 3, che al momento nella nostra città non può circolare. Volevamo cambiarla e le nostre due opzioni sono Fiat 500e 320 con batteria da 42 kwh o Toyota Yaris hybrid 115 cv.

Abitiamo in una casa indipendente con pannelli fotovoltaici da 4,5 kW installati 10 anni fa, senza accumulo. La percorrenza settimanale dell’auto è di circa 200 km settimanali in città, con spostamenti che variano dai 2 ai 10 km. Qualche volta può essere utilizzata per spostamenti di circa 250 km andata e 250 km ritorno, quasi tutta autostrada.

Mia moglie è scettica sull’acquisto dell’auto elettrica, per via dell’ansia di rimanere senza batteria. Io sarei favorevole, per via delle ricariche con il nostro fotovoltaico. Che consigli ci potreste dare ? Nel caso dell’acquisto dell’auto elettrica sarebbe meglio aumentare la potenza del contatore a 6kW e posizionare una colonnina per ricarica all’esterno del garage? „ . Maurizio Colombo

L’alternativa della Toyota Yaris ibrida? Vediamo…

Risposta. prima, innamorate della stessa una volta acquistata e provata. Anche per esperienze personali, possiamo dirLe che le mogli sono spesso così: contrarie all’acquisto di un’elettrica,innamorate della stessa una volta

Per il vostro chilometraggio abituale, ci sentiamo di consigliare tranquillamente l’acquisto di un’elettrica: per 200 km a settimana in città, basta e avanza una ricarica. Oppure qualche piccolo rabbocco mentre l’auto è ferma e il fotovoltaico produce. Certo, disporre di un accumulo consentirebbe di avere molta più energia auto-prodotta a disposizione.

aumento gratuito della potenza a 6 kW nelle ore notturne e nei festivi. Quanto all’aumento della potenza del contatore, sicuramente aiuterebbe a ricaricare in modo più rapido, la scelta dipende anche dai tempi in cui l’auto resta ferma a casa. Ricordiamo anche che Arera ha riproposto l’offerta dinelle ore notturne e nei festivi. Qui i dettagli.

Yaris ibrida, la differenza di prezzo c’è: la 500e 42 kWh parte da 33.950, la Toyota da 24.550. Sono 9.400 euro, che però potrebbero essere compensati dai bonus statali in arrivo,oltre che da minori spese per consumi e manutenzione. Quanto all’alternativa dellala differenza di prezzo c’è: la 500e 42 kWh parte dala Toyota da. Sono, che però potrebbero essere compensatioltre che da minori spese per consumi e manutenzione.

Per chi rottama una Euro 3 per un’elettrica, si parla di 10 mila euro, (12.500 se disponi di un ISEE inferiore ai 30 mila euro. E come divertimento di guida non c’è paragone. Quanto ai viaggi lunghi, la 500e 42 kWh ricarica fino a 85 kW, quindi le soste sarebbero molto contenute…