“Marina net zero”. Se ne parla a Olbia il 24 giugno













“Marina Net-Zero: energia pulita, marina sostenibili e tutela del mare”. E’ il titolo del convegno all’interno della quinta tappa nazionale dei Blue Marina Awards 2026 che approda venerdì 24 luglio alle 17:30 al Marina Cala dei Sardi nel Comune di Olbia. Al centro del confronto: tutela della biodiversità, nuovi carburanti per lo yachting, infrastrutture portuali sostenibili. Infine una sessione dedicata al ruolo allo sport.

I lavori saranno moderati da Giacomo Bedeschi, direttore de La Nuova Sardegna, e si apriranno con gli interventi di benvenuto di Gianfranco Bacchi e Simone Morelli, in rappresentanza del Marina Cala dei Sardi, e di Walter Vassallo, fondatore e presidente dei Blue Marina Awards. Seguiranno i saluti istituzionali di Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, Giuseppe Meloni, vicepresidente della Regione Sardegna, e Gianluca D’Agostino, direttore marittimo di Olbia.

Si parlerà di energia

Ad aprire il confronto sarà il panel “Pianeta Acqua”, dedicato al rapporto tra aree marine protette, biodiversità e nautica. Il focus è sulle regole, le opportunità e le responsabilità legate alla fruizione sostenibile del mare. Interverranno Albano Salis di Marevivo per la Sardegna, Donatella Bianchi, giornalista RAI e volto storico di Linea Blu, Yuri Donno, direttore del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, e Leonardo Lutzoni, direttore dell’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo.

Spazio anche al tema dell’energia, con un approfondimento dedicato al biometanolo e agli e-fuels. Ne discuteranno Aldo Carta, direttore del CIPNES, Flavio Manenti, professore di Chemical Plants al Politecnico di Milano, e Simone Bruckner, direttore del Dipartimento Ricerca e Sviluppo di Sanlorenzo Yacht. Temi interessanti anche se manca un riferimento puntuale all’elettrificazione.

Infrastrutture sostenibili

La terza sessione, intitolata “Marina ecosostenibili e rete dei porti”, sarà dedicata alle infrastrutture. Si confronteranno Antonello Gadau, vicepresidente di Assonat-Confcommercio, Roberto Perocchio, presidente di Assomarinas, e Matteo Molinas, presidente della Rete Porti Sardegna, insieme a Riccardo Testoni, Ceo di Testoni Srl e Lorenzo Speranza di Seares e Roberto Zago di Ingemar.

Il quarto panel, “Sport a zero impatto”, vede protagonisti Corrado Fara, presidente della III Zona della Federazione Italiana Vela, e Gianfranco Bacchi, direttore di Marina Cala dei Sardi nonchè 122° Comandante dell’Amerigo Vespucci. Approfondiranno il contributo della vela e delle comunità sportive alla diffusione di comportamenti responsabili e di una nuova cultura ambientale. Le conclusioni saranno affidate a Walter Vassallo e Simone Morelli.

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