Maxi commessa Marelli nelle BEV, ma l’Italia resta a secco

Marelli produrrà il sistema di gestione termica della batteria (Battery Thermal Plate – BTP) per un importante costruttore globale di BEV. Ma ancora una volta non sarà l’Italia a beneficiare della commessa. Marelli, ex gruppo Fiat, è oggi di proprietà di una società giapponese, Calsonic Kansei, controllata dal fondo americano Kkr. Sfrutterà impianti in Romania, Messico e Cina

Il dispositivo, cruciale per il buon funzionamento del powertrain elettrico, è stato sviluppato su tecnologia proprietaria e sarà prodotto in-house da Marelli. Ma ancora una volta non sarà l’Italia a beneficiare della commessa. Marelli, ex gruppo Fiat, è oggi di proprietà di una società giapponese, Calsonic Kansei, controllata dal fondo americano Kkr. Sfrutterà impianti in Romania, Messico e Cina

Cinque milioni di pezzi per il mercato globale e per tutte le piattaforme

La fornitura partirà dal 2024, raggiungendo approssimativamente circa 5 milioni di unità nel corso della durata del contratto. L’accordo coinvolge diverse piattaforme e segmenti di veicoli per il mercato cinese, nordamericano ed europeo.

Shuji Kobayashi, Presidente del business Green Technology Solutions di Marelli ha commentato. «Grazie alla nostra solida esperienza e al nostro portafoglio tecnologico, supportiamo i carmaker nella realizzazione di soluzioni efficienti per veicoli elettrici, ibridi e con motore a combustione interna, adattandoci alle esigenze specifiche di ciascun cliente, per co-creare insieme i loro veicoli di domani».

L’importanza della gestione termica per estrarre il massimo dalle batterie

Un’efficace gestione termica della batteria è essenziale per garantire prestazioni ed efficienza ottimali nei veicoli completamente elettrici, nei quali la batteria è appunto l’unica fonte di energia disponibile. La gestione termica, spiega una nota dell’azienda «influisce su diversi aspetti, quali durata della batteria, autonomia del veicolo, prestazioni del sistema di propulsione e capacità di ricarica rapida, ed è fondamentale per garantire il comfort dell’abitacolo». Per ottenere la massima efficienza, infatti, la batteria deve sempre rimanere all’interno di un range di temperatura ottimale, indipendentemente dalle condizioni esterne (caldo/freddo), soddisfacendo allo stesso tempo le esigenze dell’abitacolo e dei sistemi di propulsione.

Il sistema di gestione termica della batteria di Marelli utilizza il design “Dot Dimples”, che garantisce uno scambio termico ottimizzato. Grazie a specifici percorsi dei flussi termici, questa soluzione stabilizza la temperatura delle celle della batteria e fornisce un’eccellente uniformità della temperatura.

Il prodotto è estremamente piatto facilitandone l’integrazione e l’assemblaggio all’interno del veicolo. I laboratori di testing e le capacità di simulazione in-house di Marelli «consentono di adattare rapidamente la tecnologia di progettazione dei ‘dimple’ alle esigenze di ciascun cliente, per diversi tipi di batterie e geometrie. La soluzione è quindi altamente personalizzabile, dal formato più piccolo a dimensioni extra-large».

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-