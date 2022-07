Marelli: inverter al carburo di silicio da 800 Volt

Marelli, pioniere dei semiconduttori in carbuto di silicio, ha sviluppato una nuova piattaforma completa per inverter, sempre al carburo di silicio (SiC), da 800 Volt. Consente miglioramenti in termini di dimensioni, di peso e soprattutto di efficienza, parametro di cruciale importanza per i veicoli elettrici. La piattaforma viene presentata per la prima volta al Congresso Internazionale VDI “Dritev” (Drivetrain Transmission Electrification in Vehicles) di Baden Baden, in Germania.

Più piccolo, più leggero e più efficiente

Il carburo di slicio è riconosciuto come una tecnologia di riferimento per l’elettronica di potenza. Con le sue eccellenti prestazioni in presenza di alte temperature e altovoltaggio, abilita soluzioni di dimensioni inferiori, più leggere e più efficienti.

E’ particolarmente adatto per gli inverter, dispositivi che convertono la corrente continua (DC) generata dalle batterie in corrente alternata (AC) che alimenta il motore elettrico. La nuova piattaforma inverter da 800 Volt di Marelli è progettata per ottimizzare la struttura termica, riducendo significativamente la resistenza termica tra gli stessi componenti SiC e il liquido di raffreddamento. Si tratta di un aspetto fondamentale nelle applicazioni ad alta potenza.

Sale l’autonomia e accelera la ricarica

Tra i principali vantaggi offerti, scrive Marelli, «la nuova piattaforma inverterè in grado di estrarre più energia dalla batteria in modo più efficiente, consentendo un significativo incremento dell’autonomia del veicolo. Garantisce inoltre tempi di ricarica più rapidi e una migliore accelerazione. Infine, un inverter più piccolo e più efficiente consente una riduzione della dimensione delle batterie. Questo si traduce in vantaggi in termini di costo, peso e sostenibilità».

La nuova piattaforma SiC da 800 Volt completa la gamma di inverter Marelli che comprende anche soluzioni a 400 Volt basate sia su IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor – transistor bipolari a gate isolato) sia su carburo di silicio, con convertitori basati su nitruro di gallio (GaN) in fase di sviluppo.

Oltre agli inverter, rientrano nell’offerta tecnologica dell’azienda anche motori elettrici, sistemi e-axle (assali elettrificati) integrati, sistemi di gestione della batteria e soluzioni per la gestione di tutti i sistemi termici del veicolo.