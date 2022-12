Marco pensa alla Cupra Born, ma l’autonomia…

Marco pensa alla Cupra Born in sostituzione della sua auto ibrida plug-in. Ma l’autonomia gli basterà per i suoi spostamenti giornalieri? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Marco pensa alla Cupra Born per i suoi spostamenti nelle colline marchigiane

“Vorrei capire se sia molto sconveniente acquistare una vettura elettrica quando si effettuano percorsi brevi. Io abito a Civitanova Marche e in questo periodo la mattina siamo intorno ai 4°. Percorro tratti di circa 9km per andare a lavoro e altrettanti la sera per rientrare a casa. Il percorso è fra le colline marchigiane, ma fortunatamente, quasi tutto in pianura all’andata, ma al ritorno in saliscendi. Anche nel week-end la maggior parte delle volte utilizzerei la vettura per percorsi ancora più brevi, di circa 2/3km. Mi troverei con consumi esorbitanti? Ora ho una plug-in e nei periodi invernali parte il termico per scaldare la vettura ed evitare condensa sui vetri. Sarei tentato di acquistare una Born da 58KWh, sarebbe un azzardo per il mio utilizzo medio?”. Marco

Con questi chilometraggi è la soluzione ideale

Risposta. Nella versione a cui pensa Marco, la Born (sorellina sportiveggiante della Volkswagen ID.3) dichiara un’autonomia di 424 km. È vero che questo è un dato medio ricavato in condizioni ottimali e che con il freddo la percorrenza reale cala. Così come i consumi aumentano in salita. Ma è vero anche che la batteria si ricarica poi in discesa. E con i tratti brevi percorsi ogni giorno dal lettore, con un’elettrica come la Born si può pensare a un paio di ricariche al mese. Magari la notte in garage con potenze contenute, per preservare la batteria e contenere le spese, se si dispone di un contratto di fornitura energia ancora conveniente. Si può dire anzi che per chi fa normalmente tratte così brevi l’elettrico è la soluzione ideale. A che serve acquistare una plug-in e portare a spesso un secondo motore a benzina (col relativo peso), che poi di fatto non si utilizza quasi mai?

