Marco e la sua Cupra: i conti della Vita Elettrica

Marco e la sua Cupra Born: un altro video-raconto per il nostro concorso “La Vita Elettrica”, con migliaia di euro in ricariche Enel X Way in palio. Articolo+VIDEO

Marco e la sua Cupra: 7.500 km a 16,4 kWh/100km

“Grazie al fotovoltaico, questa bella giornata di sole si traduce in moltissimi km“. Marco non è solo un’entusiasta dell’auto elettrica. Da tempo ha fatto scelte virtuose, come la casa in bioedilizia e i pannelli solari. E ha pensato che una macchina a batterie potesse essere il coronamento di una vita più sostenibile e responsabile. Ma la sua non è stata una rinuncia, un sacrificio in nome dell’ambiente: la Cupra Born l’ha voluta provare per bene, capire. E ha scoperto un mezzo piacevolissimo da guidare, che “se acceleri non molla”. E che anche sul lato economico non è affatto un investimento in perdita. “È come col fotovoltaico: all’inizio costa, ma sai che questi soldi poi torneranno indietro. Questa macchina costa circa 40 mila euro, meno gli incentivi, con 10 mila euro in meno so bene che avrei preso una buona versione della Golf, ma…“.

Ho già fatto 7.500 km e alla lunga risparmio, anche col fotovoltaico

Eccolo spiegato il “ma...” di cui parla Marco. “Io faccio circa 25 mila km all’anno. A gasolio, ai prezzi attuali, spenderei circa 2.500 euro e il bollo, per una versione da 200 Cv come questa, sarebbe sui 500 euro. Con la Born ricarico a casa, dove ho ancora il prezzo di 0,25 euro/kWh: fanno mille euro, che però calano di diverse centinaia perché ho il fotovoltaico. E il bollo non si paga. Certo che se fossero sempre giornate di sole come queste viaggerei a costo zero…”. Finora Marco ha percorso 7.500 km, con un consumo medio di 16,4 kWh/100 km: fanno 6,09 km con un kWh. Il suo è uno dei tanti video che stanno arrivando in redazione per il nostro concorso La Vita Elettrica: video realizzati da voi in cui condividete le immagini che riguardano le vostre auto, moto, scooter, scafi, e-bike…Insomma, tutto quello che è azionato da un motore elettrico alimentato da un pacco-batterie, piccolo o grande che sia.

— Per partecipare basta registrarsi a questo link e inviarci un video entro l’8 Novembre. Per chiarimenti, puoi contattaci alla mail lavitaelettrica@vaielettrico.it o tramite la nostra pagina Facebook —