Marco è incerto: ID.3, Kona o metano? Vaielettrico risponde

Marco è incerto tra la Volkswagen ID.3, la Kona EV o una Skoda a metano. Vorrebbe un’elettrica, ma col suo budget i prezzi…. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che, per i vostri quesiti, potete scriverci alla mail info@vaielettrico.it

Marco deve sostituire il vecchio fuoristrada, ma a certi prezzi…

“Sono ormai diversi anni che penso di passare ad un’auto elettrica. La settimana scorsa il mio vecchio fuoristrada, dopo che avevo riparato il motore tre anni fa, ha deciso che era l’ora di cambiare la frizione. Ho fatto due preventivi che sia sulla ID.3 58 kW che sulla Kona 64 kW (con safety PAC e sconto finanziamento ) ma siamo entrambe sui 31.000 euro con i 10.000 di sconto statale e rottamazione. Ho visto su un vostro articolo che parlavate per la ID.3 da un prezzo di 27.000 euro. Se potete aiutarmi, tramite gruppi di acquisto o concessionaro a poter arrivare su quella cifra, farò una volentieri uno sforzo economico per me non di poco conto. Altrimenti dovrò ripiegare su una Skoda station wagon a metano km 0 (quasi 11.000 euro in meno, che per me non sono bruscolini). Ringrazio anticipatamente qualsiasi sarà la risposta“. Marco Pinzi

Marco deve chiedersi: “Di che autonomia ho bisogno?”

Risposta. Proprio mentre la mail di Marco arrivava in redazione, Volkswagen Italia ci ha inviato un comunicato per annunciare che è disponibile la versione più economica della ID.3. È la versione City, con batteria da 45 kWh e un’autonomia WLTP fino a 350 km. Il motore elettrico posteriore ha una potenza di 110 kW (150 CV), con accelerazione 0-100 in 9 secondi. Il prezzo di listino è di 34.800 euro: il che significa che, se Marco intende rottamare il vecchio fuoristrada, con l’incentivo statale e un po’ di sconto, può arrivare a pagarla 24 mila, forse anche un po’ meno.

Ma la domanda è: di quanta autonomia ha realmente bisogno? Gli bastano 350 km, che in realtà in autostrada sono decisamente meno? La stessa Volkswagen parla di versione “ideale nell’utilizzo urbano ed extraurbano“. Con la possibilità di ricaricare piuttosto in fretta, fino a 100 kW di potenza: nelle colonnine DC in 20 minuti si immette l’energia per fare 200 km. A casa, invece, il caricatore di bordo sopporta fino a 7,2 kW in corrente alternata e permette di ricaricare tramite wall-box all’80% della batteria in circa 5 ore.

L’alternativa Kona e l’alternativa Skoda a metano

Veniamo alla Hyundai Kona. Qui la versione entry-level, da 38,3 kWh, è proposta a 38.400 euro (pre-incentivi), con 289 km di autonomia. È un’auto decisamente diversa dalla ID.3: questo è un Suv, un po’ più corto (8 cm. in meno) della Volkswagen, che invece è una compatta delle dimensioni della Golf. Il motore è da 100 kW (136 Cv).

Il nostro consiglio? Provarle tutte (compresa la Skoda a metano), chiedendo di fare un normale test-drive. Le auto elettriche si possono giudicare solo dopo averle guidate, per l’accelerazione e il comfort che non hanno eguali. Due notazioni per finire: Marco, non faccia i conti solo prezzo d’acquisto, faccia un calcolo complessivo di quanto spenderà poi per rifornimenti e manutenzione. Due voci nelle quali l’elettrico è difficile da battere. E infine: consideri anche il valore futuro dell’usato. Le vendite di auto a metano continuano a calare e le Case auto stanno abbandonando questo di tipo di motorizzazione. Il che, un domani, potrebbe pesare anche sulla quotazione delle auto di seconda mano.