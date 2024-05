Marcia indietro VW dall’elettrico alle plug-in? Dall’arrivo delle nuove Golf eHybrid molti media hanno strillato a un cambio di strategia. Ma in realtà…

Marcia indietro VW? Tutto previsto dal 2021: la Golf oltre i 100 km di autonomia (a 143)

Contrordine compagni? In realtà no, era tutto pianificato da anni, da quando ancora al timone del gruppo c’era un grande sostenitore di un futuro solo-elettrico come Herbert Diess. Correva il settembre 2021 quando da Wolfsburg fu annunciato che si stava lavorando ad una nuova generazione di ibride plug-in. In grado di andare ben oltre i 100 km di autonomia. Allora si parò del 2023 come data di uscita sul mercato: tutto è slittato di un anno, ma il range è arrivato ben oltre quota 100 e con un prodotto di punta come la Golf. Per la precisione la Golf eHybrid, con un motore da 150 kW (204 CV), dichiara un’autonomia elettrica fino a 143 km. Mentre la più grintosa Golf GTE dichiara 200 kW (272 CV) di potenza e un’autonomia di 131 km. Tutti e due i modelli dispongono un nuovo motore turbo a benzina 1.5 TSI evo2.

E c’è anche la ricarica veloce a 50 kW, ma i prezzi…

Ma non è solo l’autonomia ad essere molto più estesa: la batteria da 19.7 kWh di cui dispone la Golf eHybrid supporta anche la ricarica rapida DC fino a 50 kW. In AC, invece, si arriva a 11 kW (la versione precedente non andava oltre i 3,7). Di fatto poter fruire della colonnine DC rende realistico l’utilizzo del motore elettrico anche per viaggi più lunghi rispetto ai normali spostamenti quotidiani. Con consumi dichiarati di 15,7-14,7 kWh/100 km più 0,4-0,3 litri/100 km, utilizzando l’elettrico. O, se la batteria è scarica e si usa solo il motore a benzina, di 5,3-5,0 litri/100 km. Ancora più interessante è il dato sulle emissioni, che la Volkswagen dichiara nel range 9-6 g./km CO₂. Il che significherebbe che in Italia le Golf eHybrid rientrerebbero nella fascia più alta degli incentivi, la stessa delle elettriche, riservata alle auto fino a 20 g./km CO₂. I prezzi, però, non sono esattamente popolari: per la Germania la Volkswagen annuncia 44.240 e 46.745 euro (per la GTE). In Italia occorre aggiungere 3 punti di IVA e altri oneri.