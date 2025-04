Marchi tedeschi premium: su BMW e Audi, giù Mercedes

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Marchi tedeschi premium: crescono le vendite elettriche di BMW e Audi, calano quelle di Mercedes. Nel complesso un buon trimestre nella rincorsa a Tesla.

Marchi tedeschi premium: la debolezza di Tesla apre nuovi spazi

La fase di crisi attraversata da Tesla sta avendo un effetto positivo sulle vendite dei marchi tedeschi premium, dopo anni piuttosto complicati. Il gruppo BMW si conferma ancora il più tonico, con una crescita del 32,4% su un trimestre già buono come il periodo gennaio-marzo 2024. I tre marchi di casa, BMW, Mini e Rolls-Royce, hanno consegnato ai clienti 109.516 EV, con una crescita particolarmente forte in Europa (+64,2%). E in particolare in Germania, dove Tesla sta soffrendo particolarmente anche per le controverse prese di posizione poltiche di Elon Musk.

Molto bene la marca Mini, cresciuta del 35,3% nel trimestre. E in positivo anche le vendite della marca Audi, con 46.400 elettriche consegnate nel trimestre (+30,1%). Un risultato trainato come al solito dalla Q4 e-tron (incl. Sportback), a quota 22.800 e dalla Q6 e-tron (incl. Sportback) a 16.000. Ancora meglio ha fatto la capogruppo Volkswagen (qui l’articolo).

Trimestre deludente per la Casa della Stella

Fatica invece Mercedes Group, che nel primo trimestre ha immatricolato solo 40.700 auto elettriche, il 14% in meno rispetto alle 47.500 dello stesso periodo dell’anno scorso. La divisione furgoni ha registrato risultati migliori, con vendite di van elettrici in aumento del 59%. Il risultato negativo è stato dovuto in parte alla definitiva uscita di scena della Smart EQ, in parte dal momento di transizione che sta attraversando la gamma delle auto a batterie. In arrivo c’è la nuova CLA elettrica, ma la stessa Mercedes non prevede che gli effetti si facciano sentire già nel secondo trimestre, che quindi è atteso ancora piuttosto debole. Molto meglio sono andate invece le vendite di vetture ibride plug-in, sulle quali il marchio della Stella continua a puntare forte.

