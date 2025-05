Marche: 700mila euro ai Comuni per colonnine, veicoli e Ztl (fino...

La Regione Marche finanzia la mobilità elettrica nei Comuni con uno stanziamento di 700mila euro. Risorse (fondo perduto al 70%) per le stazioni di ricarica, la conversione delle flotte, ma pure per Ztl e parcheggi riservati ai veicoli elettrici e ibridi. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 6 giugno 2025.

Il bando della Regione Marche oltre colonnine e veicoli finanzia anche Ztl e aree sosta per mezzi elettrici e ibridi

C’è il stato il flop dei bandi del Pnrr sulle stazioni di ricarica, l’abbondante non speso finanzierà il bando destinato ai veicoli elettrici, ma nelle Marche qualche Comune potrà attingere al fondo regionale. Nel dettaglio l’iniziativa è destinata «all’implementazione della rete di ricarica cittadina». Progetti che includono anche colonnine di ricarica per le biciclette elettriche.

La misura finanzia la conversione delle flotte pubbliche con veicoli elettrici e ibridi. Originale lo stanziamento per l’acquisto e installazione di «infrastrutture e strumentazioni funzionali alla regolamentazione della circolazione e della sosta dei veicoli alimentati ad energia elettrica negli ambiti urbani». Nel concreto: Ztl, corsie preferenziali e la sosta.

Non è tutto. Si finanziano anche misure di coinvolgimento e partecipazione dell’utenza ovvero la promozione di politiche di mobilità elettrica nell’ambito di strutture di mobility management.

Contributi a fondo perduto fino al 70% per i Comuni

Ogni beneficiario può accedere ad un contributo fino al 70% del costo del progetto con il limite del contributo pari ad € 70.000.

Per partecipare c’è tempo fino al 6 giugno 2025 poi dopo la valutazione verrà stilata la graduatoria.

La domanda dovrà essere presentata e compilata on line utilizzando la procedura di invio telematico con l’accesso alla piattaforma regionale ProcediMarche.

Al link è possibile leggere tutte le indicazioni, obiettivi e prescrizioni del bando.

