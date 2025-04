Marcato due ruote. Marzo tocca il fondo (si spera)

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Mercato delle due ruote elettriche in profonda crisi anche a marzo (-44%). Dal 18 marzo sono disponibili gli incentivi e le vendite si spera aumentino.

Da quanto lontano vogliamo partire per descrivere il baratro del mercato due ruote elettriche? Nel 2023 abbiamo titolato: “Mercato elettrico di marzo – 25%. Perché va così male?” e lo scorso anno invece avevamo sottolineato come il -3% fosse merito di un grosso ordine di un’azienda di sharing che aveva da sola immatricolato 200 scooter. Come ormai scriviamo da mesi, il -44,6% di marzo 2025 è la proverbiale piaggia sul bagnato.

Le vendite sono in calo in tutti i segmenti, in particolare sono i ciclomotori a registrare le perdite più gravi. Le 520 immatricolazioni del 2024 sono quasi dimezzate (267) segnando un -28,7%. Malissimo anche gli scooter che passano da 528 mezzi venduti a marzo del 2024 a 309 nel 2025 con un -41,5%. Le moto restano sempre aggrappate a cifre piuttosto basse, ma anche questo segmento è in calo del -34% con 29 immatricolazioni rispetto alle 44 del 2025. In totale nel marzo di quest’anno sono stati targati quasi 500 veicoli in meno dello scorso anno.

Perché il mercato delle due ruote elettriche va così male?

È la domanda che ci stiamo ponendo da mesi e ogni volta cerchiamo di fornire la lista degli ingredienti di un piatto sempre più difficile da digerire. Ultimamente abbiamo parlato tanto di incentivi. Incentivi che non arrivavano e che quindi frenavano le vendite. Diverse case sono corse ai ripari con campagne di sconti, ma la strategia non sembra aver funzionato più di tanto. Dal 18 marzo la situazione si è sbloccata e il portale per richiedere gli incentivi è attivo. Vedremo ad aprile che impatto avrà e se il mercato delle due ruote ne beneficerà. Di certo non siamo partiti con il piede giusto se consideriamo che, nonostante quasi due settimane di incentivi, marzo ha chiuso così male.

