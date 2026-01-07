Marcato due ruote. Il 2025 chiude con un -16%

Il dato esatto è -15,82%, questa la performance del mercato delle due ruote elettriche in Italia nel 2025. Un netto calo rispetto alle immatricolazioni del 2024.

Il 2025 era iniziato con un -22%. Un tonfo che si è fatto sentire, ma che nei mesi successivi è diventato un’abitudine. Gli unici mesi che hanno segnato un bilancio sensibilmente positivo sono quelli che hanno beneficiato degli incentivi. Ad aprile e maggio il mercato ha registrato un incremento di circa il 10% prima di sprofondare nuovamente in un’estate profondamente negativa.

A fare peggio sono stati soprattutto i ciclomotori che con 2.994 immatricolazioni contro le 4.114 del 2024 segnano un -27%. Anche il comparto scooter è calato, ma meno vertiginosamente. Sono stati targati 4.850 veicoli (nel 2024 erano 5.636) con una riduzione del 14%.

Dicembre chiude con un -24%

Anche gli ultimi dati forniti da ANCMA, quelli relativi al mese di dicembre, chiudono con un bilancio pesantemente negativo.

Dicembre ha infatti segnato un -24%, con un totale di 396 immatricolazioni contro le 521 del 2024. Vanno male i ciclomotori e gli scooter, con i primi particolarmente in affanno. I cinquantini elettrici incassano un -50% vendendo praticamente la metà dei veicoli venduti nello stesso mese del 2024. Vanno male anche gli scooter: le 211 immatricolazioni sono del 19% inferiori rispetto alle 261 del 2024.

Le moto elettriche invece impennano

Le moto elettriche nel 2025 invece staccano un bel +71%. Sono infatti stati immatricolati 717 veicoli contro i 420 del 2024. Un risultato sorprendente e inaspettato, ma non così inspiegabile. Infatti le moto elettriche partono da numeri contenuti che sono cresciuti grazie alla diffusione soprattutto in ambito off-road. Infatti l’elettrico si sposa incredibilmente bene con le richieste del fuoristrada. Qui infatti l’autonomia non è così determinante e i prezzi sono più contenuti, specialmente se parliamo di piccole “cilindrate”. Un segmento in cui molti grandi brand (NIU, Zero, Talaria, etc…) stanno puntando forte.

Per quanto riguarda le moto da strada invece l’offerta non soddisfa ancora le richieste dei motociclisti, ma il 2026 potrebbe riservarci sorprese con l’arrivo dei primi modelli con batterie allo stato solido.