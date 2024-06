Marca per marca, i dazi UE sulle cinesi: la Commissione non si è limitata ad approvare le previste penalizzazioni, pubblicato una prima lista di sanzioni.

Marca per marca, quanto pagheranno (e quindi i prezzi…)

I dazi entreranno in vigore dal 4 luglio e variano a seconda di quanto è stato accertato marca per marca. Ovvero di quanti aiuti pubblici ricevono, falsando così la concorrenza. Le nuove penalizzazioni si aggiungono al dazio del 10% già in vigore da tempo. E, secondo il Financial Times, porteranno alle casse della UE 2 miliardi di euro. Nella tabella qui a destra abbiamo riportato le sanzioni (in percentuale sul prezzo di vendita) già decise per alcuni grandi marchi. Come si può vedere si va dal 17,4% di BYD al 38,1% di un altro big del Made in China, SAIC. Altre aziende che hanno avuto con la UE un atteggiamento collaborativo dovranno pagare il 20-21%, mentre per le altre l’aliquota darà la massima, 38,1%. C’era attesa per capire il trattamento riservato a Tesla, che produce a Shanghai le Model 3 esportate anche in Europa. Per ora il marchio di Elon Musk è stato escluso dai dazi e un’eventuale penalizzazione verrà decisa in un secondo momento. E quindi non anche i prezzi in Italia per ora non dovrebbero cambiare.

Ha vinto la Francia. Grande sconfitta la Germania, che teme la vendetta

La decisione di Bruxelles costituisce una grande vittoria per la Francia, la più fiera sostenitrice della linea dura di Bruxelles, spalleggiata dalla Spagna. Mentre la perdente è sicuramente la Germania, che fino all’ultimo ha lottato per scongiurare l’inasprimento dei dazi. Il motivo è semplice: negli ultimi dieci anni, BMW, Audi e Mercedes hanno venduto 19,2 milioni di auto in Cina. Cifra che rappresenta tra il 30 e il 40% delle vendite globali di questi tre marchi, secondo i dati di Schmidt Automotive Research. Mentre l’export del made in France in Cina è modestissimo. Il problema è che ora Pechino minaccia di rifarsi inasprendo a sua volta i dazi sulle auto europee, oggi al 15%. In particolare sulle termiche, quelle che tuttora garantiscono i margini maggiori, con effetti disastrosi sul made in Germany. Non a caso il cancelliere Olaf Scholz ha a lungo premuto su Parigi per attenuare la pressione sulla UE. E ora si è affrettato a chiedere a Bruxelles di aprire al più presto un tavolo con Pechino per trovare un compromesso.