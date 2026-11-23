Manutenzione auto elettriche: secondo un’indagine commissionata da Castrol, gli italiani la ritengono più cara rispetto a benzina e diesel. Possibile? Lo segnala (non senza scetticismo) Mauro, un lettore. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Manutenzione auto elettriche: gli italiani pensano che sia più cara…
“Castrol commissiona studi sui costi di manutenzione delle auto elettriche…E, guarda caso sembra che il pubblico li valuti maggiori nelle elettriche rispetto alle termiche! E come ciliegina sulla torta ci mettono pure il loro prodotto sponsorizzato. Siamo messi bene! Questa una sintesi dell’AI di Google:
- Timore di spese maggiori. Il 52% degli automobilisti intervistati è convinto che la manodopera e i ricambi di un’auto elettrica costino più di quelli di una vettura tradizionale. Mentre un ulteriore 26% non sa dare una risposta.
- Scetticismo tra chi guida termico. Solo il 21% dei proprietari di auto a benzina o diesel ritiene che passare a un veicolo elettrico permetta di ridurre i costi di manutenzione.
- Fattore età. A sorpresa sono i più giovani (18-24 anni) i più scettici, con il 66% che teme una manutenzione più cara, contro il 35% degli over 65.
…ma in realtà risparmi il 30-40%
Il sondaggio sottolinea una scarsa conoscenza tecnica da parte del pubblico. Nella realtà, le auto elettriche hanno circa il 70% di componenti mobili in meno rispetto ai motori termici (niente olio motore, frizione, cambio tradizionale, candele o filtro antiparticolato). E sfruttano la frenatarigenerativa che riduce l’usura delle pastiglie. Secondo i dati di settore (come le rilevazioni riportate da al Volante e Motus-E), la spesa annua per la manutenzione ordinaria di un’elettrica oscilla mediamente tra i 180 e i 400 euro. Risultando inferiore di circa il 30-40% rispetto a un’equivalente auto a benzina o diesel“. Mauro Testoni
Manutenzione auto elettriche: c’è chi non la fa…
Risposta. In realtà la stessa Castrol fa capire che la manutenzione di un’auto elettrica è più economica. Anche se si limita a parlare di “probabili vantaggi economici” per bocca della dirigente del marketing Layla Yebaile. Che poi spiega: «La diffusa confusione su quanto costi mantenere un veicolo elettrico potrebbe essere uno dei fattori che scoraggiano i proprietari di auto a benzina e diesel a passare alla mobilità elettrica. Il settore può fare di più per illustrare l’esperienza post-vendita ai potenziali acquirenti di veicoli elettrici. Sottolineando al contempo l’importanza di eseguire gli interventi essenziali, come i controlli diagnostici, lo stato di salute della batteria e i materiali di consumo. Già perché il tema è qui: c’è il diffuso timore che chi compra un’auto elettrica poi la manutenzione se la scordi. Tesla, per esempio, di fatto non prevede alcun tagliando obbligatorio. E Castrol, che vende fluidi, grassi e soluzioni per la gestione termica delle EV, è tra color che son preoccupati.
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