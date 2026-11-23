Risposta. In realtà la stessa Castrol fa capire che la manutenzione di un’auto elettrica è più economica. Anche se si limita a parlare di “probabili vantaggi economici” per bocca della dirigente del marketing Layla Yebaile. Che poi spiega: «La diffusa confusione su quanto costi mantenere un veicolo elettrico potrebbe essere uno dei fattori che scoraggiano i proprietari di auto a benzina e diesel a passare alla mobilità elettrica. Il settore può fare di più per illustrare l’esperienza post-vendita ai potenziali acquirenti di veicoli elettrici. Sottolineando al contempo l’importanza di eseguire gli interventi essenziali, come i controlli diagnostici, lo stato di salute della batteria e i materiali di consumo. Già perché il tema è qui: c’è il diffuso timore che chi compra un’auto elettrica poi la manutenzione se la scordi. Tesla, per esempio, di fatto non prevede alcun tagliando obbligatorio. E Castrol, che vende fluidi, grassi e soluzioni per la gestione termica delle EV, è tra color che son preoccupati.

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