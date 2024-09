Mansory svela la “Monaco Edition” della Vespa Elettrica

Il brand del lusso Mansory ha messo le mani su una Vespa Elettrica e ne ha tirato fuori un’edizione speciale in tutti i sensi, la “Monaco Edition”.

Mansory è un marchio tedesco legato a filo doppio con l’automotive più esclusivo. Si muove nel mondo del lusso creando versioni esclusive delle automobili che già sono esclusive. Con il suo nuovo progetto porta lo stesso spirito nel mondo delle due ruote. La scelta è quasi inevitabilmente ricaduta su un’icona intramontabile come Vespa e preferire la versione elettrica è una chiara posizione. Un altro richiamo importante è quello che si deduce dal nome. “Monaco Edition” infatti è un richiamo al principato di Monaco (e non a Monaco di Baviera) con tutto il patrimonio di tradizione e stile automotive che lo caratterizza.

Come è fatta la Vespa Monaco Edition?

Le caratteristiche tecniche restano quelle del modello originale. Quello che cambia, e di parecchio, è l’aspetto. Mansory ha trasformato un mezzo simpatico ed esteticamente ammiccante in uno scooter decisamente più aggressivo, sportivo ed elegante. L’elemento che più spicca è il carbonio. Un materiale usato per il parafango anteriore e per i due fianchetti posteriori. Anche la sella riprende l’alternanza di nero e bianco.

Ovviamente in pelle, ha un effetto trapunta molto retrò. Il tocco si sportività è dato da una fascia bianca e rossa che taglia la vespa in senso longitudinale. La Vespa “Monaco Edition” verrà prodotta in solo 99 esemplari ed è dedicata ai veri appassionati del brand.

