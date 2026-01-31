Mangiatori di corrente, l’ADAC: Mercedes CLA la più virtuosa

Mangiatori di corrente: Mercedes CLA regina anche nei consumi. Dopo avere sbancato l’ambito premio di Auto dell’anno, vince anche il test dell’ADAC.

740 km veri con batteria 85 kWh, efficienza da primato

I test dell’ADAC, l’Automobil Club tedesco, sono famosi per la serietà e la dovizia di mezzi che vengono messi in campo. In particolari nella sicurezza e nei consumi, due temi fondamentali in Germania. L’ultima prova ha riguardato autonomia reale e consumi di un gruppo di modelli elettrici. Con risultati che divergono dai dati di omologazione ufficiale WLTP, ritenuti un po’ troppo ottimistici. “Il reality ADAC Ecotest misura un profilo di guida misto a cui tutti i veicoli devono sottoporsi allo stesso modo in condizioni standardizzate“, spiegano i tecnici. Il risultato? Non è detto che occorrono batterie con enormi capacità (e peso) per ottenere lunghe percorrenze. E la CLA ne è il primo esempio: con una batteria da 85 kWh e un sistema vettura particolarmente efficiente, raggiunge una percorrenza reale di ben 740 km. Staccando concorrenti che hanno batterie e prezzi ben superiori. E confermando che la Mercedes, dopo anni difficili, ha imboccato la strada giusta anche nell’elettrico. Come si evince dalla tabella qui a fianco, con le prime 10. Tra le piccole, fuori dall top ten, si segnala il buon risultato della Renault 5: 345 km veri con batteria 52 kWh.

Mangiatori di corrente: la CLA fa meglio anche di tante piccole

La Cla vince anche nella classifica delle elettriche consumano meno per percorrere 100 km, con 13,4 kWh reali, contro i 12,2 dell’omologazione WLTP. Quindi 7,462 km con un un kWh di energia. Segue un altro campione di efficienza, la Ioniq 6, con 15,5, in una top ten dominata soprattutto da modelli piccoli con batterie contenute (e poco peso). Come la Fiat 500e nella versione più spartana, con la batteria da 23 kWh, con 15,9. Ancora meglio fa la Mini Aceman, con 15,5, mentre in 5° posizione troviamo un’altra Hyundai, la piccola Inster, con 15,9 come la 500e. In quest top ten sbuca anche una Tesla e a sorpresa non è la Model 3, ma la più pesante Model Y, con 16,4 kWh per 100 km.