Mancano le ricariche, dice Renault. Ma l’Enel: mancano le EV

Mancano le ricariche, dice il capo di Renault Italia, Raffaele Fusilli. Ma Enel X replica per bocca della n.1, Francesca Gostinelli: no, mancano le auto elettriche…

Mancano le ricariche? “La rete cresce con troppa lentezza”, accusa Fusilli

Il faccia a faccia, insolitamente diretto, è andato in scena a Roma all’evento annuale di Motus-e, l’associazione di settore. Nel panel finale ci si interrogava sul perché il mercato italiano dell’auto elettrica sia ancora così poco sviluppato rispetto agli altri grandi Paesi europei. Secondo Fusilli c’è troppa lentezza nell’ampliare la rete di ricarica: “Dovremmo installare dieci volte tanto rispetto al ritmo attuale. E si parla tanto del 2035, ma l’Europa ci mette davanti scadenze molto più urgenti e insidiose per i costruttori. Già nel 2025 se non si arriverà al 25% di quota di mercato con le EV, le Case saranno costrette a pagare miliardi di di euro di multe. Renault sta facendo grandi sforzi per ridurre il costo delle auto elettriche del 40% e renderle più appetibili. Ma non dimentichiamo che le batterie incidono per il 40% del prezzo finale e su questo fronte i costruttori cinesi sono molto più avanti di noi. Sono partiti prima e hanno costi e un sistema Paese che li favorisce in tutto“.

La replica: “No, le colonnine ci sono, ma il tasso di utilizzo resta troppo basso”

Da buona toscana, Francesco Gostinelli ha replicato in modo altrettanto diretto. Spiegando che non sono le ricariche a mancare, ma gli automobilisti elettrici. “Dal 2015 al 2023 Enel X ha fatto un grande sforzo: oggi in Italia ci sono oltre 50 mila ricariche e più della metà sono state installate dal nostro gruppo. Ma il tasso di utilizzo è basso e se il mercato non cresce non dico che ci dobbiamo fermare, ma almeno una riflessione la dobbiamo fare. Mancano gli utilizzatori, non le colonnine: se le elettriche restano ferme all’1% del parco circolante, non ci si può chiedere di continuare a investire come abbiamo fatto in passato“. Le ha fatto eco il n.1 di A2A, Renato Mazzoncini, chiamando in causa il prezzo delle auto, ancora troppo alto e tale da spaventare molti potenziali acquirenti. Aggiungendo anche un po’ di autocritica: “Abbiamo rivisto nel tempo le potenze delle colonnine installate, inadatte alle reali esigenze dei clienti. E ora ci concentriamo su due fasce: le AC a bassa potenza e prezzo, per chi parcheggia l’auto anche di notte, e le colonnine ad alta potenza per chi viaggia. E non può perdere tempo“.

