Mancano le elettriche piccole, quando arrivano?

“Sono un vostro iscritto da circa un anno perchè, a seguito installazione colonnina, sono orientato ad acquistare un’elettrica. Al di là di tutte le difficoltà che si fanno, credo che il maggior ostacolo alla diffusione di questi veicoli è quello che ha impedito anche a me di passare all’elettrico. Vale a dire la mancanza di modelli di segmento B ad un prezzo accettabile. Non è un caso che in Italia le auto più vendute negli ultimi anni siano Panda, C3, Dacia Sandero. Vale a dire auto di piccole medie dimensioni adatte ad un uso cittadino, ma idonee anche a fare gite fuori porta e ferie estive. Modelli con un range di prezzo 15/20000 euro. L’utente di queste auto si sarebbe atteso modelli analoghi, ovviamente ad un prezzo leggermente superiore (il tanto pubblicizzato limite di 25.000). I produttori, invece, hanno lanciato in grande quantità auto di categoria superiore a prezzi molto più alti. O qualche modello segmento A, ma ad esclusivo uso cittadino, con un’ autonomia che può mettere a rischio anche la gita fuori porta (DR1, Dacia Spring)“.

Dovremo sperare solo nei modelli cinesi?

“Le poche segmento B hanno avuto prezzi abbondantemente superiore ai 30.000 (tipo Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Zoe). Il 2024 sembrava l’anno della svolta, ma ancora bisogna rinviare di un anno per i modelli più attesi col fatidico prezzo di 25.000:

C3 – Prenotabile ma ancora non disponibile e comunque la versione base che rispetta il prezzo non ha nemmeno la radio;

Prenotabile ma ancora non disponibile e comunque la versione base che rispetta il prezzo non ha nemmeno la radio; Renault 5 – È uscito solo il modello più ricco e più costoso (anche questa prenotabile ma non ancora arrivata in concessionaria). Mentre il modello base che rispetterebbe il prezzo pare addirittura che si possa ricaricare solo in AC.

È uscito solo il modello più ricco e più costoso (anche questa prenotabile ma non ancora arrivata in concessionaria). Mentre il modello base che rispetterebbe il prezzo pare addirittura che si possa ricaricare solo in AC. Grande Panda – Ancora non disponibile e senza informazioni precise.

Alla fine l’unica che rientra in questo range è solo la cinese importata in Italia dalla EMG, la YUDO …. Speriamo quindi che il nuovo anno( che fra l’altro sarà quasi sicuramente privo di incentivi) porti queste atttese novità“. Stefano Severi

Mancano le elettriche piccole? Nel 2025 la situazione cambia

Risposta. È vero, solo nel 2025 avremo finalmente una buona offerta di piccole elettriche, entro la fatidica soglia dei 25 mila euro. All’elenco fatto da Stefano mancano alcuni modelli molto importanti e vogliamo citarne almeno un paio. Come la Hyundai Inster, che nella versione base (batteria 42 kWh,motore 97 Cv, velocità massima 140 km/h) ha un’autonomia dichiarata di 300 km. E ricarica fino a 120 kW, aspetto molto interessante per le evocate gite furti porta. O come la cinese Leapmotor T03, importata da Stellantis, che ha un’autonomia inferiore (265 km), ma costa 18.900 euro. La stesso 500e, poi, dovrebbe uscire in una nuova versione più accessibile come prezzo e con un’autonomia più estesa. È vero, poi che nel 2025 non dovrebbero esserci incentivi all’acquisto. Ma è vero anche che le Case auto dovranno fare di tutto per aumentare in modo considerevole la vendita di auto a emissioni zerom per evitare pesanti multe dalla UE. E, verosimilmente, potremo vedere sconti e promozioni che renderanni più accessibili tutti qiuesti modelli.