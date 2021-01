Mana 23: motoscafo che vola a 21 nodi, ma non è fatto per planare

Mana 23 “va veloce”: un motoscafo elettrico che tocca i 21 nodi. Ma sono gli stessi costruttori a sottolineare: “Non è progettato per una planata veloce e sportiva, l’obiettivo è ricreare la sensazione silenziosa e fluida di planare sulle onde con il minimo sforzo”. Chiaro.

I danesi di Picnic 18 ora varano Mana 23

Mana 23 è l’ultima creatura dei danesi di Rand Boats di cui abbiamo già parlato in passato, in particolare di Picnic 18 (leggi qui) che sta riscuotendo interesse anche in Italia. Abbiamo visto un bando pubblico per un Comune sardo con la sua indicazione (leggi qui), anche per un costo competitivo: siamo sui 24 mila euro.

Motoscafo più sociale che sportivo

I 21 nodi di velocità massima annunciati non sono per niente banali, ma i danesi puntano su altri elementi. In particolare “Abbiamo elevato gli standard per quanto riguarda lo spazio dedicato alla socialità, la sostenibilità e il design che pensiamo sia accattivante“. La filosofia diversa da coloro che fanno sempre il confronto e la comparazione con i modelli termici. In Danimarca, e non solo, la pensano in modo differente: “Il Mana 23 incarna una nuova generazione di motoscafi elettrici incentrati sull’esperienza sociale della nautica in modo sostenibile ed economico“.

Salotto a prua, zona relax a poppa per 10 passeggeri

Una barca da vivere in giornata, non pensate alle crociere, questo Mana 23. Come sottolineano i designer: “Il layout è perfezionato per una giornata sull’acqua. Si può pranzare nel salotto di prua, ci si può rilassare sul doppio prendisole di poppa o fare il bagno dalla piattaforma. Mana 23 offre molti spazi ai suoi ospiti, può accogliere fino a 10 passeggeri“.

Costa 44.900 euro, consegna a primavera

Quanto costa? Il prezzo di base è indicato nel sito internet: 44.900 euro più IVA. La consegna è prevista nella primavera del 2021 e si può prenotare dal sito. Per quanto riguarda i numeri: lunghezza 7,2 metri, 2,30 di larghezza, la potenza del motore: può arrivare a 30 CV equivalenti ma su questo punto, compresa la capacità della batteria, i danesi rimandano a soluzioni personalizzate.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —